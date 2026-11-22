Кипр выслал из страны двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже – Politico
Посольство Российской Федера...
Источник: Facebook / Russian Embassy in Cyprus
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Кипр выдворил двух граждан РФ, работавших на кремлевские разведывательные службы под дипломатическим прикрытием. Их выслали из страны в минувшие выходные (14–15 ноября).
По данным Politico, двое россиян контактировали с гражданами Кипра, имевшими доступ к конфиденциальной информации. Об этом изданию на условиях анонимности сообщили высокопоставленные чиновники кипрского правительства.
Контрразведка выяснила, что шпионы пытались получить секретную информацию, касавшуюся безопасности Кипра и Европейского союза.
"Дипломаты" также искали доступ к информации о технологиях, запрещенных для передачи Российской Федерации в соответствии с санкциями ЕС, сообщили источники.
"Шпионская деятельность двух агентов происходила в особенно деликатный период, который также включал шестимесячный период председательства Республики Кипр в Совете Европейского союза", – отметили в ANT1.
Собеседники добавили, что двух мужчин вынудили покинуть страну. Журналисты обратились за комментарием в российское посольство на Кипре, но ответа не получили.
Добавим: по данным Службы внешней разведки Украины, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года европейские страны выслали из своих дипломатических учреждений более 700 российских чиновников.
Как писал OBOZ.UA, в ноябре российского "шпиона" также разоблачили в Молдове. Мужчину, который собирал чувствительную информацию для спецслужб РФ, задержали и поместили под стражу. Ему грозит штраф или от 2 до 5 лет тюрьмы.
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