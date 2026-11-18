Ким Чен Ын посетил горнолыжный курорт в КНДР, не вставая с кресла. Фото и видео

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с семьей посетил туристическую зону у границы с Китаем. Это был "инспекционный визит" на туристическую базу, которая строится в горах, и вся инспекция длилась двое суток. А пока Ким вместе с женой "инспектировал" горнолыжный курорт, его дочь Чу Э "инспектировала" лыжную трассу.

Об этом сообщил государственный вещатель КНДР. Причем он не постеснялся показать, что для диктатора страны на лыжной трассе даже поставили отдельное кожаное кресло.

Курортная "инспекция"

Ким Чен Ын вместе с семьей п... Развернуть

Фотография, на которой северокорейский лидер сидит в кресле с сигаретой в руке и в солнцезащитных очках, весьма показательна. Государственный вещатель КНДР утверждает, что во время "инспекции" туристической зоны диктатора сопровождало "высшее партийное и военное руководство" страны. Это "руководство" и правда неоднократно появляется в кадре.

Однако для него на лыжной трассе не то что кресла, хотя бы просто какую-нибудь скамейку не поставили. Только для жены Кима Ри Соль Чу поставили какой-то стул, хотя девушка все равно стоит позади кресла своего мужа.

Ким Чен Ын вместе с семьей п... Развернуть

На другой показательной фотографии дочь диктатора Чу Э спускается на лыжах и в белой одежде – по достаточно сложной трассе и без какого-либо шлема.

Где это было

Вещатель отмечает, что во время своей инспекции Ким "высоко оценил" качество сооружений и местные пейзажи. Он заявил, что все объекты построены "с деликатным отношением" к природе.

Ким Чен Ын вместе с семьей п... Развернуть

Несмотря на "высокую оценку", местные руководители сразу пообещали Киму, что уже скоро эта курортная зона будет оснащена воздушным и железнодорожным транспортом, а также средствами "отдельного размещения высших должностных лиц".

Турбаза, которую инспектировал Ким, расположена в городе Самджиен, неподалеку от священной горы Пэкту. Вещатель КНДР несколько раз подчеркивает, что именно там родился Ким Чен Ир, отец нынешнего диктатора.

Ядерная месть

Как сообщал OBOZ.UA, после ликвидации аятоллы Хаменеи в Иране северокорейский диктатор почувствовал тревогу и за собственную жизнь. Поэтому в конституцию КНДР было внесено положение об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына.

К аналогичным мерам Пхеньян обещает прибегнуть в случае, если лидер государства в результате нападения не сможет выполнять свои обязанности.

Также весной этого года выяснилось, что ядерный арсенал КНДР уже способен преодолеть американскую систему ПРО. По оценкам экспертов, темпы развития программы вооружений КНДР позволяют стране ежегодно наращивать количество потенциальных ядерных боеголовок.