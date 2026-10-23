Ким Чен Ын может встретиться с Трампом, но выдвинет жесткие условия: в Reuters раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп стремится возобновить переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Однако в этом году шансы на их встречу снизились.

Пхеньян не проявляет заинтересованности в переговорах о сдерживании его ядерной программы. Подробности сообщает Reuters.

Ким не спешит встречаться с Трампом

Пять источников издания утверждают, что среди чиновников США и Южной Кореи считают, что шансы на встречу между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в этом году снижаются.

Трамп был единственным президентом США, который встречался с северокорейским диктатором, он стремился возобновить переговоры с Северной Кореей, но Пхеньян не проявил особого интереса к дипломатии, направленной на сдерживание его ядерной программы.

"США не получили никакого ответа от Северной Кореи по поводу проведения встречи Трампа и Кима, а до регионального саммита в Китае в следующем месяце, где она может состояться, осталось мало времени, заявили пять человек, четверо из которых получили брифинг от высокопоставленных чиновников США и Южной Кореи", – говорится в сообщении.

Северокорейские государственные СМИ заявили, что Пхеньян выдвинет жесткие условия для согласия на двусторонний саммит, возможно, включая смягчение санкций, несмотря на то что сестра Кима, обладающая значительным влиянием в стране, заявила, что отношения между двумя лидерами "прекрасные".

Публично Трамп в августе заявлял, что планирует встретиться с Кимом позднее в этом году, и что лидер Северной Кореи отреагировал на его обращение.

Разведывательное агентство Южной Кореи сообщило законодателям в конце прошлого месяца, что вероятность встречи Трампа и Кима на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне составляет 50%.

Однако несколько дней назад Трамп опроверг наличие конкретных договоренностей о такой встрече во время саммита АТЭС или регионального саммита на Филиппинах, также в ноябре.

"Я очень хорошо с ним лажу, и я не уверен, что кто-то просит о встрече", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Другой южнокорейский чиновник, знакомый с этим вопросом, заявил, что Пхеньян не предпринял никаких шагов, свидетельствующих о подготовке к встрече с Трампом.

На прошлой неделе посол Сеула в Вашингтоне Кан Ген Хва заявил, что никакого конкретного прогресса в направлении саммита Трампа и Кима не достигнуто.

"Президент Трамп в течение своего первого срока провел три исторических саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове. Политика США в отношении Северной Кореи не изменилась. Президент Трамп остается открытым для переговоров с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. В настоящее время никакие встречи не анонсируются. Лидеры встретятся в подходящее время", – сказал чиновник Белого дома на условиях анонимности.

В прошлом месяце высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Трамп "готов" поговорить с Кимом и что "мяч полностью на стороне Северной Кореи".

Саммит Трампа и Кима может состояться внезапно

Анкит Панда, старший научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир, считает, что вероятность встречи Трампа и Кима на саммите АТЭС составляет менее 10%.

"Если Трамп хочет встречи с Кимом, я думаю, что северокорейцы добиваются дорогостоящего публичного сигнала.

Вашингтон время от времени обращался за помощью к Китаю, который поддерживает тесные связи с Ким Чен Ыном, чтобы тот выступил посредником в переговорах с Северной Кореей.

Но переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые должны продолжиться в рамках АТЭС, не привели к прорывам в отношениях с Пхеньяном.

"Две Кореи технически остаются в состоянии войны согласно перемирию, которое положило конец боевым действиям в Корейской войне 1950-53 годов. США разместили около 28 500 военнослужащих и военную технику в Южной Корее для совместной обороны от Северной Кореи, которая разрабатывает ядерное оружие и баллистические ракеты. Южнокорейские чиновники, ссылаясь на оценки частных исследовательских групп, заявили, что у Северной Кореи от 80 до 120 ядерных боеголовок", – говорится в материале.

Встречи Трампа с Кимом в 2018 и 2019 годах, хотя и были историческими, не дали никаких конкретных результатов.

"Я не знаю, когда они встретятся", – сказала посол США в Южной Корее Мишель Стил на мероприятии в Сеуле, организованном Американской торговой палатой в Корее в среду.

По мнению дипломата, если бы встречу глав двух государств все же удалось организовать, об этом объявили бы чуть ли не в последний момент.

"Если это произойдет, то на следующий день или в течение нескольких дней после сообщения", – отметила Стил.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в сети поползли слухи, что Ким Чен Ын мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг.

А до этого в Южной Корее раскрыли, какой болезнью страдает диктатор КНДР.