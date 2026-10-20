Ким Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы был доставлен на лечение в больницу в Пекине после кровоизлияния в мозг. Распространяется информация, что северокорейский диктатор мог впасть в кому, однако официального подтверждения этому нет.

Государственный новостной сайт страны в настоящее время не работает. Эту информацию обнародовали издания The Sun и Daily Star, ссылаясь на сообщения, распространяющиеся в социальных сетях.

Что известно о состоянии главы Северной Кореи

Издания, ссылаясь на пользователей социальных сетей, утверждают, что 42-летний северокорейский диктатор впал в кому после кровоизлияния в мозг, произошедшего в минувшие выходные. Его срочно доставили в китайскую больницу для оказания медицинской помощи, поскольку в Пхеньяне якобы плохое медицинское обслуживание.

"Хотя команда медицинских экспертов из больницы Пекинского союзного медицинского колледжа была направлена в Северную Корею для оказания помощи в его лечении, плохое состояние медицинского обслуживания в Северной Корее вынудило Ким Чен Ына быть переведенным в больницу Пекинского союзного медицинского колледжа для оказания неотложной помощи", – процитировало издание Daily Star председателя Китайской демократической партии Ванцзюнь Се.

Официального подтверждения состояния Ким Чен Ына нет, также не работает государственный англоязычный новостной сайт страны.

Слухи о смерти Ким Чен Ына

Китайский политик также предполагает, что северокорейский лидер мог умереть, однако никакой официальной информации по этому поводу нет.

"Из-за тяжести его состояния и того факта, что оптимальный период для лечения уже прошел, Ким Чен Ын скончался от полученных травм. Его тело тайно перевезли обратно в Северную Корею, и новость о его смерти держится в секрете", – отмечается в материале со ссылкой на китайского политика Ванцзюнь Се.

Позже китайский политик добавил: "Распространяются слухи, что Ким Чен Ин умер, что сорвало планы Ким Чжу Э (13-летняя дочь Ким Чен Ина. – Ред.) относительно преемственности и потенциально втянуло Северную Корею в гражданскую войну. Сообщается, что Коммунистическая партия Китая направила 9000 военнослужащих в Пхеньян, чтобы помочь Ким Чжу Э стабилизировать ее режим".

Отмечается, что в последний раз главу Северной Кореи видели 11 октября во время экскурсии по музею обороны в нераскрытом месте в Пхеньяне. Тогда в Музее национальной оборонной революции состоялось его последнее публичное выступление.

Чем болел Ким Чен Ын

Согласно последним оценкам южнокорейской разведки, Ким Чен Ин "страдает от крайней степени ожирения" (в медицинской литературе для обозначения этого состояния используются термины "морбидное ожирение" (от латинского morbidus – болезненный) или "крайняя степень ожирения").

"Состояние здоровья Кима классифицируется как крайняя степень ожирения, вес превышает 140 килограммов (около 310 фунтов)", – заявил недавно со ссылкой на данные разведки южнокорейский депутат Юн Кун-юн.

Отец Кима, Ким Чен Ир, и дед Ким Ир Сен такжестрадали ожирением и были заядлыми курильщиками. Оба умерли от сердечных приступов.

Такой диагноз автоматически влечет за собой высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так, ожирение является одним из ключевых факторов риска, значительно повышающих вероятность развития кровоизлияния в мозг (геморрагического инсульта). Избыточная масса тела запускает каскад патологических процессов в организме, которые разрушают сосуды изнутри, делая их хрупкими и склонными к разрыву под давлением.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что возле прибрежной резиденции лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили роскошную 80-метровую яхту с бассейном и водными горками. Судно неоднократно фиксировали на спутниковых снимках у побережья города Вонсан с июля по середину октября 2026 года.