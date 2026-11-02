"Кто ломает – тот платит": как Мелони удалось обуздать уличные протесты с погромами в Италии

В отличие от Франции и Германии, в Италии протесты с погромами прекратились, и в эти выходные в стране было спокойно. Это стало результатом жестких и оперативных мер правительства Джорджи Мелони, которые кардинально изменили правила игры для протестующих и заблокировали повторение масштабного насилия. Ситуацию на улицах удалось мгновенно стабилизировать с помощью четырех новых инструментов безопасности.

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Решение приняли после беспорядков в Милане и других итальянских городах, где участники акций били витрины, грабили магазины и нападали на правоохранителей.

За насилие во время протестов – до пяти лет тюрьмы

Одним из ключевых нововведений стало введение отдельного состава преступления – насильственного участия в демонстрации.

По словам Мелони, если во время шествия или другой акции человек присоединяется к группе из пяти или более человек, бросает камни, петарды или использует палки и таким образом создает опасность для других, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч евро.

Наказание будет строже, если участник протеста скрывал лицо или ранил кого-либо. Также ужесточается ответственность за совместное разрушение имущества.

"Кто ломает – тот платит"

Отдельно правительство ввело принцип, который Мелони сформулировала как "кто ломает – тот платит". Он заключается в том, что за поврежденное имущество платит тот, кто это сделал, а если это результат действий несовершеннолетних – платить должны их родители.

Так, по словам Мелони, если во время беспорядков повреждено государственное имущество – в частности остановка, светофор или служебный автомобиль, – префект автоматически направляет требование о возмещении ущерба. Если же повреждено частное имущество, например витрина, магазин или автомобиль, владелец получает судебный приказ на немедленное взыскание средств с имущества или счетов хулигана либо его семьи

Особенность новых правил заключается в том, что если имущество повредил несовершеннолетний, такую же финансовую ответственность возлагают на его родителей.

Жесткие правила для несовершеннолетних

Как объяснила Мелони, раньше государство должно было каждый раз доказывать, что несовершеннолетний осознавал свои действия. Новая норма предусматривает противоположный подход – отныне автоматически предполагается, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет полностью осознают свои действия во время погромов. К ним будут применять превентивные задержания, которые раньше действовали только для взрослых.

Эта норма уже была одобрена ранее и находилась на рассмотрении парламента, однако новый правительственный декрет вводит ее в действие немедленно.

Цифровой контроль и усиление военного присутствия

Власти Италии официально запустили биометрическое распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, чтобы идентифицировать погромщиков в масках и капюшонах.

Кроме того, до конца года в Милане дополнительно развернут 500 военнослужащих для патрулирования улиц. Они будут действовать совместно с полицией и карабинерами.

Также правительство решило увеличить количество судей в системе ювенальной юстиции и число мест в специализированных учреждениях, чтобы обеспечить исполнение наказаний, в частности в отношении несовершеннолетних нарушителей.

В Милане задержали 330 человек

Мелони заявила, что во время беспорядков были ранены почти 200 правоохранителей, а только в Милане, по оценке Confcommercio, ущерб составляет около 1 миллиона евро.

По ее словам, правоохранители задержали и арестовали в городе 330 человек. Примерно половина из них – лица иностранного происхождения, родившиеся за границей или в Италии в семьях иностранцев.

Премьер-министр отметила, что среди участников беспорядков были представители традиционных радикальных протестных групп, но на этот раз к ним присоединились сотни очень молодых людей, многие из которых были несовершеннолетними. По словам Мелони, некоторые из них приходили на акции после призывов в социальных сетях грабить, разрушать имущество и снимать это на видео.

Самому младшему из установленных в Милане было 11 лет.

Мелони разграничила протесты и насилие

Премьер-министр подчеркнула, что социальные проблемы или несогласие с правительством не могут быть оправданием погромов и грабежей.

В то же время она заявила, что власти отличают насильственные беспорядки от мирных протестов. Среди тех, кто имеет право требовать от государства решения проблем, Мелони назвала фермеров, дальнобойщиков, работников сталелитейного предприятия Ex Ilva и другие сообщества, переживающие трудные времена.

"Манифестировать – это право, превращать наши города в поле разрушений – нет", – заявила Мелони.

Она призвала политические силы однозначно осуждать насилие независимо от того, кто его совершает, и подчеркнула, что государство должно защищать как тех, кто мирно протестует, так и тех, кто работает и хочет безопасно жить в своем городе.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Италии в рамках протестов против высокой стоимости жизни 17 октября также произошли беспорядки по примеру соседней Франции. Самые крупные беспорядки вспыхнули в Милане и других городах севера Италии, где полиция задержала более двух сотен человек.

На следующий день массовые протесты в Италии обострились и переросли в столкновения и мародерство, новые акции и столкновения с правоохранителями произошли в Милане, Турине, Болонье и Бергамо.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони осудило насилие и приняло решение ужесточить наказания за мародерство и беспорядки. В Милан направили 500 военнослужащих.

Итальянская полиция задержала 30-летнего Юсефа Сихера, которого считают идеологом, главным организатором и координатором леворадикального интернет-движения "Движение 17 октября". Эта организация, по данным следствия, причастна к массовым протестам, столкновениям с правоохранителями и погромам, потрясшим Милан и другие города Италии. Ему вменяют подстрекательство к совершению преступлений с террористической целью при отягчающем обстоятельстве – использовании компьютерных средств. Также задержали его жену Сагию Хаммуд – следователи считают супругов "мозговым центром" этого движения.

Вместе с Сихером в Италии 24 октября были задержаны 32 человека, проживающих в 16 муниципалитетах итальянских провинций. Этому предшествовало более 150 обысков почти по всей стране. Это стало возможным благодаря тому, что итальянские правоохранители обнаружили в сети чат, где сначала планировались, а затем координировались погромы и грабежи во время беспорядков в стране.