Картина за 30 долларов оказалась шедевром: за сколько произведение искусства продали на аукционе

В США посетитель блошиного рынка нашел настоящее сокровище, заплатив за него всего 30 долларов. Речь идет о картине американской художницы Гертируды Аберкромби "Ракушки олдермена Мерриама" (Alderman Merriam’s Shells), созданной в 1951 году. Ее удалось продать за 1 352 600 долларов.

Полотно ушло с молотка в Freeman's, старейшего аукционного дома в Соединенных Штатах. The Art Newspaper передает, что эта цена – новый рекорд для Гертируды Аберкромби, произведения которой значительно выросли в цене в последние годы.

"Ракушки олдермена Мерриама". Источник: Freeman's

"Ракушки олдермена Мерриама" были найдены летом 2026-го на распродаже одного из поместий в штате Мичиган. После этого картина, ее происхождение и авторство были изучены специалистами. В итоге Сьюзан Вайнингер, эксперт по творчеству Аберкромби, подтвердила: это подлинное полотно, которому 75 лет.

Изначально эксперты прогнозировали, что "Ракушки" можно продать за 250 000 долларов, однако фактическая цена на аукционе оказалась более чем в пять раз выше.

История "Ракушек олдермена Мерриама"

Размеры картины – примерно 38 на 30,5 сантиметров (15 на 12 дюймов). Она написана масляными красками, а ее оригинальная рама сохранилась в хорошем состоянии.

Известно, что через год после написания картины художница обменяла "Ракушки олдермена Мерриама" на неназванные хирургические услуги у доктора Джона Рейнольдса из Каламазу (город, расположенный в юго-западной части штата Мичиган). В последний раз врач выставлял полотно в "Дизайн-центре" в Чикаго (Иллинойс) в 1953 году, но после этого "Ракушки" не были доступны для публики.

"Аберкромби, безусловно, могла бы создать изображение в перспективе, в котором объекты казались бы существующими в правдоподобной среде, но "Ракушки олдермена Мерриама" демонстрируют более абстрактное, лиминальное пространство... Они словно почти плавают на поверхности картины", – так описывали стиль полотна эксперты Freeman's.

Подпись автора Гертируды Аберкромби. Источник: Freeman's

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября в аукционном доме Sotheby's в Париже (Франция) найдет нового владельца картина Клода Моне "Ирисы" – шедевр последних лет жизни художника. Ожидается, что произведение искусства будет продано за 22–30 миллионов евро, рекордную для страны цену.