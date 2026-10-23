Блог | Израиль против России только на словах? Громкие обвинения Нетаньяху и неудобные вопросы о его политике

Нетаньяху и его пропаганда рассказывают сказки о том, что Россия ведет пропаганду против Израиля. Мол, только российские боты могут притворяться израильтянами и распространять фейки о том, что "страна перегружена военными расходами". А нормальные израильтяне такого никогда не скажут. Сам Нетаньягу на днях примазывался к нам, заявляя, что "количество антиизраильских ботов резко упало после ударов Украины по дата-центрам Яндекса".

Вот только балабол сам использует пропагандистов в интернете. И Израиль уже давно ловили за руку, разоблачая подразделения ИПСО – точно такие же, как ольгинские, которые ведут антиевропейскую и антизападную пропаганду.

Я действительно могу сам подтвердить, что под моими постами видел набеги из трех стран: Рашки, Украины – от властных ботоферм – и Израиля – от правых ботоферм.

Причина тут простая: Израиль под руководством правых и Рашка при Путине – это братья навек.

Нетаньяху в стиле хуцпы кричит "держи вора" в адрес своих политических оппонентов. А на деле правые в Израиле – это союзники Кремля уже десятилетиями. И Рашка ратует за правых в Израиле и поддерживает того же Нетаньяху, потому что именно при нынешних фашистах, в отличие от израильских левых, которые пытаются как-то помириться с соседями, Израиль вступает в конфликты с Ближним Востоком. И когда правые начинают войны, это в интересах раши – помощь США тут же отвлекается, цены на нефть растут, а американцы еще и бегут вытаскивать Москву из загашника и договариваться о помощи на Ближнем Востоке.

Именно из-за тайных договоренностей Трампа с Путиным сейчас – о том, что рашка не будет вмешиваться в поддержку Ирана, – Трамп в ответ мешает ВСУ.

Все это по сути в последние четыре года обеспечил Путину Нетаньяху. Так с чего бы ботам Путина сейчас призывать израильское общество сократить военные расходы? Ну просто тупая туфта, и все.

На самом деле еще в 90-х правые убили президента Ицхака Рабина за договоренности в Осло. И это открытая информация: именно правые потом поддерживали ХАМАС, чтобы расколоть палестинскую администрацию и торпедировать эти их собственные минские соглашения. Чтобы начать новую войну и делать любимое "убей первым".

Но все эти сказки о том, что Рашка против Израиля, – чушь, которую легко опровергнуть. Сам Нетаньяху в 2019 году ездил к Путину, обнимался с ним и ходил вместе с дедом на палке. А георгиевскую ленточку на груди, с которой уже в то время убивали украинцев и отрубали руки нашим военным, эта собака гордо носила на лацкане.

А сейчас эта собака – союзник Рашки, только негласный. В Израиле строят из себя западную демократию, а Иран – это, типа, мусульманские дикари и фанатики. А на самом деле именно действия Израиля больше всего помогли Рашке устоять в последние годы.

В 2022 их премьер призывал Зеленского сдаться Путину. А потом Нетаньяху в 2023-м договорился с США, чтобы перенаправить ему оружие, предназначенное для ВСУ, и мы остановили наступление на орков во время контрнаступления. Ну, а сейчас Америка переключилась именно на тему Израиля в этих своих "более важных делах в мире". А Израиль тем временем ведет пропаганду против того же Международного уголовного суда, который объявил Путина в розыск, тихонько сотрудничает с Рашкой, не присоединился к санкциям, не запрещает своим компаниям торговать, например, с оккупированным Крымом и периодически участвует в разграблении украинского зерна.

Израиль – союзник РФ.

Сколько бы боты Нетаньяху и он сам ни врали об обратном.