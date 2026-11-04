Израиль предупредил США об угрозе применения Ираном химического оружия: в NYT раскрыли подробности

Израиль передал США разведданные о возможном применении Ираном химического оружия. Такой вариант, мол, сейчас рассматривает Тегеран.

В США эти данные кого-то встревожили, а у кого-то – вызвали подозрения относительно мотивов Израиля, действиями которого может руководить желание подтолкнуть президента Дональда Трампа к возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Об этом говорится в материале The New York Times.

Израиль предупредил США о возможных планах Ирана относительно химического оружия

По данным издания, Израиль поделился с Соединенными Штатами разведданными, в которых утверждается, что Иран рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников. По словам источников The New York Times, у части чиновников сообщение вызвало обеспокоенность, у части – скепсис.

"Некоторые американские чиновники считают сообщение израильской разведки частью кампании давления правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, направленной на то, чтобы убедить администрацию Трампа вернуться к масштабным боевым операциям против Ирана. Другие чиновники считают, что к угрозам следует отнестись серьезно, учитывая недавние предупреждения о подготовке Ирана к нападениям на американцев", – говорится в материале.

Этой информацией Израиль поделился также с официальными лицами стран Персидского залива.

"Некоторые сомневались в том, что Иран разрабатывает планы по применению химического оружия, и считают, что Израиль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты и их партнеров к возвращению к более интенсивной фазе войны", – пишет The New York Times.

В США заявления об иранском химическом оружии, которое либо уже есть у Тегерана, либо вскоре появится, звучат уже несколько десятилетий подряд. В 2003 году Иран подтвердил, что эти заявления были небезосновательными и химическое оружие в стране действительно было разработано во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. Однако позднее, как утверждал Тегеран, оно было ликвидировано.

"В последние годы Соединенные Штаты публично заявляли в своих ежегодных несекретных оценках разведки, что Иран, "вероятно, стремится" продолжить свои исследования и разработку химического оружия. Тегеран публично отрицал наличие химического оружия и ранее называл такие обвинения психологической войной, которую ведут Израиль и Нетаньяху", – отметили в NYT.

Издание добавляет, что после восьми месяцев войны Соединенные Штаты и Иран находятся в режиме ожидания, изучая возможность дипломатического прорыва и готовясь к возобновлению военных действий.

"Дебаты вокруг новых разведданных показывают, насколько напряженный момент и насколько возможны серьезные ошибки. Американские чиновники заявили, что администрация Трампа не намерена использовать ядерное оружие, но иранские чиновники не так уверены. Нетаньяху борется за свое политическое выживание после того, как ему не удалось обеспечить четкий путь к формированию правительства на выборах на прошлой неделе. Некоторые аналитики считают, что он может попытаться использовать чрезвычайную ситуацию в сфере безопасности как рычаг давления, чтобы заставить лидеров оппозиции присоединиться к нему в коалиции", – подчеркнули в материале.

В недавних разговорах с американскими разведывательными службами и другими чиновниками в течение последних двух недель израильские чиновники представляли угрозу химического оружия как более неотложную, чем амбиции Ирана по разработке ядерного оружия. При этом учения для гражданского населения не включают подготовку к применению химического оружия в качестве основной части учений.

"Командование также не делало широких напоминаний своим офицерам или общественности о правилах безопасности на случай такой возможности, по словам двух сотрудников подразделения, говоривших на условиях анонимности, поскольку они не имели права общаться со СМИ. Израильские военные отказались от комментариев", – пишет издание.

В последние недели американские военные нарастили силы в регионе. Военные корабли, истребители и бомбардировщики находятся в готовности к проведению кампании ударов по Ирану, если после промежуточных выборов в Конгресс Трамп отдаст такой приказ.

В то же время американские и другие дипломаты пытаются достичь соглашения с Ираном, которое вновь открыло бы Ормузский пролив, решило вопрос ядерной программы Тегерана и отложило дальнейшие военные действия. Наращивание сил может быть направлено как на поддержку этих дипломатических усилий, так и на подготовку к возвращению к войне.

Разведывательные службы США давно отслеживают разработку Ираном химического оружия, запрещенного международным правом. По словам американских чиновников, израильские разведывательные службы сообщили американским коллегам, что, по их мнению, Иран быстро развивает технологию для размещения такого оружия на ракете или его тайного ввоза в Израиль либо другую страну для атак.

Для некоторых американских чиновников разговоры об угрозе химического оружия со стороны Ирана вызвали напоминание о несовершенных данных американской разведки 2002 года относительно оружия массового уничтожения в Ираке. В то время Ирак в основном отказался от своих ядерных, химических и биологических программ или заморозил их, однако разведывательные службы США сообщили Белому дому президента Джорджа Буша-младшего, что их оценка наличия у Ирака такого оружия была бесспорной.

Люди, ознакомленные с новыми разведданными, имели разные мнения о том, как быстро – или эффективно – Иран может развернуть химическое оружие. Хотя установить химическое оружие на баллистическую ракету несложно, обеспечить эффективное распыление химического агента сложно, говорят эксперты по вооружениям и американские чиновники. Контрабанда бомбы через границу также создает трудности.

Также возможным является использование беспилотников для доставки химического оружия.

Региональный чиновник заявил, что Израиль представил странам Персидского залива утверждения о том, что Иран работает над тем, чтобы сделать свое химическое оружие пригодным к применению. Израильские чиновники не представили доказательств, но кратко проинформировали чиновников о своих оценках, которые, по словам чиновника, правительства стран Персидского залива считают несерьезными.

Белый дом не прокомментировал ситуацию, но американский чиновник заявил, что Трамп защитит Америку и ее союзников от любой потенциальной угрозы. В ЦРУ отказались от комментариев.

Прессекретарь офиса господина Нетаньягу заявил, что "Израиль внимательно следит за каждой угрозой, которую представляет иранский террористический режим, и готов с ней бороться". Пресс-секретарь миссии Ирана при Организации Объединенных Наций не ответил на запрос о комментарии.

Хотя в разведывательном сообществе США мало кто обсуждает, что Иран разрабатывает химическое оружие, существуют значительные споры о том, применят ли его лидеры когда-нибудь это оружие, особенно если этому не будут предшествовать дальнейшие атаки.

Директор национальной разведки США предупреждал в 2024 году, что "Иран, вероятно, намерен продолжить исследования и разработку химических и биологических агентов для наступательных целей".

Дана Строул, главный сотрудник Пентагона по вопросам ближневосточной политики в администрации Байдена, заявила, что уже более двух десятилетий известно, что Иран накапливает компоненты для химического оружия, но Тегеран никогда их не развертывал.

Но Иран может ощутить "экзистенциальное давление и потенциально перейти черту, чтобы напрямую применить это нетрадиционное оружие в наступательных целях", – сказала Строул, которая сейчас работает в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Соединенные Штаты отслеживали различные угрозы со стороны Ирана, поскольку сбор разведданных активизировался после обнаружения иранского заговора с целью нападения на военную базу в Великобритании, которую используют американские военные самолеты.

23 октября директор национальной разведки Джей Клейтон направил государственному секретарю и советнику по национальной безопасности Марко Рубио служебную записку с предупреждением об угрозе иранских атак. После этого американские дипломаты и другой персонал были приведены в состояние повышенной готовности.

Американские ведомства оценивают, что угроза для американцев на Ближнем Востоке и в нескольких других странах достигла наивысшего уровня с начала войны в феврале.

По словам американских чиновников, Центральное командование США планирует нанести удар по Ирану уже в среду, после промежуточных выборов в США и когда в регионе будут находиться три авианосца.

Идеальные условия для такого типа кампании, начатой военными, продлятся лишь недолго. После начала ноября одному из авианосцев нужно будет вернуться в порт приписки. Начало ноября также приходится на период безлунных ночей – такой глубокий мрак американские военные любят использовать для своих атак.

Некоторые члены кабинета Трампа выступали за то, чтобы дать кампании экономического давления дополнительное время, чтобы она подействовала. Они верят, что блокада США и санкции против страны в конечном итоге приведут к свержению иранского правительства.

Но другие чиновники отмечают, что Иран смог выдержать кампанию давления, и что мало что указывает на то, что иранское правительство падет без дополнительных военных атак.

Стефани Уокер, высокопоставленный сотрудник ФБР по вопросам национальной безопасности и разведки, на прошлой неделе заявила, что иранская угроза интересам США является "главным приоритетом сейчас для всего правительства США".

По словам Уокер, цели Тегерана включали шпионаж, влияние и кибератаки. Этим летом хакеры, связанные с Ираном, атаковали десятки систем водоснабжения по всей территории Соединенных Штатов, что вынудило некоторые округа выпустить рекомендации о кипячении воды.

Иран также пытался выдавать себя за других людей в интернете, чтобы обмануть их партнеров и заставить их поделиться с ними конфиденциальной информацией. Искусственный интеллект значительно упростил этот вид обмана, "особенно с фишингом", сказала она, имея в виду голосовые фишинговые атаки.

Война "изменила расчеты Ирана в отношении того, что они были готовы сделать здесь против нас", подчеркнула Уокер, выступая на конференции по национальной безопасности в штате Джорджия.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября стало известно, что Хаменеи приказал военным обновить список целей США и Израиля "в пределах досягаемости"