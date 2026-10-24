Израиль начал масштабную антитеррористическую операцию: заблокированы города и села

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную антитеррористическую операцию в Хевроне на Западном берегу реки Иордан после гибели двух израильских военнослужащих в результате стрельбы. На время рейда израильские силы безопасности ввели ограничения на передвижение в городе и соседних палестинских населенных пунктах.

Об этом сообщает The Times of Israel. В операции задействовали подразделения ЦАХАЛа, израильскую службу внутренней безопасности "Шин-Бет", пограничную полицию и представителей гражданской администрации.

По заявлению военных, силы проводят "целенаправленные и тщательные обыски", чтобы выявить и ликвидировать террористическую инфраструктуру, найти оружие и допросить десятки подозреваемых.

Известно, что операция "сосредоточена в районе, откуда действовали террористы", и должна продлиться несколько дней.

На время рейда Хеврон и прилегающие палестинские города и села оказались под ограничениями. Военные закрыли пять из семи въездов в часть Хевронского округа, где проживает более миллиона палестинцев. Это существенно затруднило передвижение жителей и привело почти к полной остановке экономической жизни в одном из главных экономических центров Западного берега.

Местные жители могут покинуть район проведения операции через три определенных выхода. Перед этим они должны пройти проверки безопасности и допросы. Лиц, которые вызовут подозрения у военных, обещают доставлять на дополнительный допрос.

Поводом для масштабного рейда стала стрельба возле Хеврона 23 октября, во время которой погибли двое израильских военнослужащих – старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свиlem. Они несли службу на военном контрольно-пропускном пункте на выезде из города.

Старший сержант Рон Йонатан... Источник: Армия обороны Израиля. Развернуть

После нападения израильские военные обследовали дома двух нападавших, готовясь к их возможному сносу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна уничтожит весь район, где жили стрелявшие, фактически расширив меры за пределы их непосредственных жилищ.

Премьер-министр Биньямин Нет... Источник: Скриншот. Развернуть

Нетаньяху также сообщил, что поручил подготовиться к полной блокаде Западного берега. Отдельные ограничения на передвижение в регионе планировали ввести 26 и 27 октября в связи с выборами в Израиле.

Министр финансов Бецалель Смотрич, посетивший место нападения, заявил о начале демонтажа незаконных сооружений, которые, по его словам, представляют угрозу безопасности.

"Если вы свяжетесь с нами, мы заставим вас заплатить очень, очень высокую цену", – сказал он.

Действия израильских военных вызвали возмущение среди палестинских представителей и правозащитников. В частности, военные приказали жителям района Фарш-аль-Хава недалеко от Хеврона покинуть свои дома перед сносом сооружений. На опубликованных фото и видео видно, как техника разрушает здания, а имущество жителей вывозят грузовиками.

Израильские бульдозеры снося... Источник: AFP. Развернуть

Палестинская администрация расценила эти действия как коллективное наказание населения в ответ на нападение, в котором погибли израильские военные.

Правозащитная организация B’Tselem призвала международное сообщество повлиять на Израиль и не допустить принудительного перемещения гражданских лиц.

"Израильские лидеры публично объявляют о планах коллективного наказания и действиях, которые могут представлять собой военные преступления", – заявили в организации.

Палестинский активист Исса Амро также обратился к ООН, правительствам других государств и гуманитарным организациям с призывом защитить гражданских лиц, добиться прекращения незаконных сносов и ограничений и обеспечить людям доступ к необходимым товарам и экстренным службам.

Операция проходит на фоне обострения насилия на Западном берегу реки Иордан после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начала войны в секторе Газа.

С тех пор на Западном берегу погибли более 1100 палестинцев в результате действий израильских военных или поселенцев. Израильская армия утверждает, что большинство погибших были вооруженными боевиками, участниками столкновений с военными или людьми, совершавшими нападения.

За тот же период в результате терактов в Израиле и на Западном берегу погибли 60 гражданских лиц и сотрудников израильских сил безопасности. Еще восемь представителей сил безопасности погибли во время столкновений в ходе рейдов в палестинских городах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Израиль готовится к масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан после того, как вблизи Хеврона двое вооруженных палестинцев застрелили двух израильских военнослужащих и ранили еще троих. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке операции, которую назвал крупнейшей на Западном берегу с 1967 года, а также объявил о блокаде Хеврона и соседнего города Хальхуль.