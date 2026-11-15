Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвали

Италия может предоставить Украине доступ к снимкам с двух военных спутников радиолокационной системы Cosmo-SkyMed. При этом использование этих данных будет ограничено: украинские силы не должны применять их для подготовки ударов по территории России.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на итальянские издания Il Messaggero и L’Espresso. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил вопрос о новом пакете военной помощи Украине парламентскому комитету по вопросам безопасности и разведки Copasir 10 ноября 2026 года.

Какие спутники предлагает Италия

По данным Il Messaggero, в 13-й пакет помощи вновь войдет доступ к снимкам с двух из шести спутников группировки Cosmo-SkyMed. Оба аппарата относятся ко второму поколению и построены компанией Thales Alenia Space – совместным предприятием Leonardo и Thales.

Эти спутники способны получать качественные радиолокационные изображения днем и ночью, а также во время дождя или плотной облачности. Группировкой управляет Итальянское космическое агентство, а финансирует ее государство.

Новейший спутник Cosmo-SkyMed запустили 2 января 2026 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

Какие условия выдвинула Италия

По информации издания, неформальные договоренности между Киевом и Римом предусматривают, что Украина может использовать спутниковые снимки только над собственной территорией. Италия считает это принципиальным ограничением: полученные данные не должны применяться для наведения ударов или проведения наступательных операций внутри России.

Радиолокационные изображения предназначены для разведки, а не для обеспечения связи. В отличие от Starlink, они не предоставляют интернет-доступ военным подразделениям или беспилотникам, однако помогают обнаруживать технику, окопы и склады, в том числе ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

Что еще может войти в пакет помощи

Содержание 13-го пакета военной помощи остается засекреченным, как и предыдущих решений. Документ также должны подписать министр иностранных дел Антонио Таяни и министр экономики Джанкарло Джорджетти.

По данным Il Messaggero, пакет, помимо спутниковой поддержки, может предусматривать поставку боеприпасов для зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

Напомним, правительство Италии задерживало отправку 13-го пакета военной помощи Украине, который, по данным итальянских СМИ, уже был сформирован. Премьер-министр Джорджа Мелони ожидала результатов промежуточных выборов в США, при этом конкретных сроков передачи помощи Рим не называл.

Как писал OBOZ.UA, Украина получила 50 млн евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) и правительства Италии. Средства направили на финансирование жилищных сертификатов по государственной программе "еВідновлення", благодаря чему около 2200 украинских семей, потерявших дома из-за российской агрессии, смогут приобрести новое жилье.