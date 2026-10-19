"Существует высокая вероятность": в Литве подозревают российский след в попытке поджога станции Starlink

В ночь на воскресенье в Вильнюсе неизвестные пытались поджечь оборудование американской компании SpaceX, в частности девять спутниковых антенн и блок управления. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс связал инцидент с гибридной войной России против Европы.

Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвадас Матулионис предположил, что целью нападения могло быть ограничение доступа Украины к спутниковой сети Starlink. Об этом сообщает LRT.

Что известно о попытке поджога оборудования SpaceX

По имеющимся данным, нападавшие пытались поджечь девять спутниковых антенн и блок управления на территории в Вильнюсе, которую использует американская компания SpaceX.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс связал это событие с гибридной войной России против Европы.

Советник президента Дейвадас Матулионис заявил, что Россия является вероятной причастной стороной, однако подчеркнул, что окончательного подтверждения пока нет.

"Существует высокая вероятность того, что за этим инцидентом стоит Россия, но у нас пока нет стопроцентного подтверждения и установления причастности", — сказал он.

В Литве предполагают, что целью было ограничить доступ Украины к Starlink

Матулионис отметил, что инцидент в Литве имеет сходство со случаями в Болгарии и Польше. По его словам, целью вероятного поджога могло быть нарушение доступа к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, которую использует Украина.

"То, что произошло в Болгарии, Польше и Литве, очень похоже, поэтому кажется почти очевидным, что целью было ограничение доступа к Starlink для нужд Украины", — заявил советник президента.

В то же время он подчеркнул, что следователи пока не могут разглашать дополнительные подробности, чтобы не поставить под угрозу расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что ночью 18 октября была предпринята попытка поджечь литовскую компанию, хранящую коммуникационное оборудование Starlink. Спецслужбы страны заранее знали о подготовке атаки. Благодаря своевременному предупреждению попытка уничтожить терминалы Starlink провалилась.