Иран изменил тактику атак на танкеры в Ормузском проливе: в FT раскрыли, что происходит

За последние два месяца по меньшей мере шесть коммерческих судов подверглись повторным атакам со стороны Ирана при попытке пройти через Ормузский пролив. Тегеран перешел к более агрессивной тактике "двойного натиска", чтобы гарантированно выводить танкеры из строя, срывать спасательные операции и блокировать судоходство на входе в Персидский залив.

При чем в октябре и ноябре интенсивность нападений на торговый флот достигла пика с момента начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Об этом сообщает Financial Times.

Новая тактика Ирана

По оценкам консалтинговой компании EOS Risk, минимум шесть судов в октябре получили по два попадания, а принадлежащий национальной нефтяной компании ОАЭ Adnoc танкер Navig8 Messi предположительно был атакован трижды.

Среди других зафиксированных целей был танкер Tara Gas, который подвергся ударам два дня подряд 16 и 17 ноября, в результате чего на борту возник пожар. Также Иран атаковал принадлежащий китайской компании нефтетанкер Gem No 2 в течение 9 и 10 октября, что спровоцировало масштабный разлив нефти у побережья ОАЭ.

В компании Adnoc отказались комментировать маршруты и оперативный статус своих судов, а владельцы Tara Gas и Gem No 2 на запросы журналистов не ответили.

Участники рынка расходятся во мнениях относительно причин повторных ударов. Часть руководителей судоходных компаний связывает это с общим резким сокращением трафика.

При малом количестве судов в проливе риск повторного попадания в одни и те же цели возрастает. Однако другие эксперты уверены, что речь идет о целенаправленной стратегии. По словам одного из топ-менеджеров танкерной отрасли, попадание двух ракет или дронов в кормовую часть наносит критический ущерб и с высокой вероятностью полностью обездвиживает судно.

Ормузский пролив. Вид из космоса. Источник: Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA / GSFC Развернуть

Мрачные прогнозы для мирового судоходства

Затянувшийся почти на девять месяцев конфликт в Персидском заливе, взаимные удары и тупик в мирных переговорах убеждают судовладельцев в том, что трафик через Ормузский пролив вряд ли вернется к довоенным показателям.

Аналитик по морской безопасности и геополитическим рискам компании Control Risks Арран Кеннеди на конференции Lloyd's List Outlook в Лондоне заявил, что на сегодняшний день "возвращение к нормальной жизни – наименее вероятный сценарий". По его словам, Иран может оказывать давление на Ормузский пролив, когда захочет.

Несмотря на более чем 50 атак за октябрь и ноябрь, в октябре был зафиксирован постконфликтный рекорд – 237 транзитных рейсов в Персидский залив. В основном это челночные перевозки нефти к судам, ожидающим груз у побережья Фуджейры за пределами залива. Также вдвое вырос объем перевозок насыпных грузов по сравнению с первыми месяцами эскалации, хотя общие объемы все еще далеки от довоенных.

Санкционные списки Тегерана и блокада со стороны США

Большинство судов, игнорирующих предупреждения Тегерана, следуют вдоль побережья Омана под прикрытием ВМС США. В ответ Иран расширяет черный список судов, не соблюдающих введенный им режим контроля, который требует обязательной регистрации в находящемся под американскими санкциями Управлении по делам Персидского залива.

По данным аналитической компании Windward, в иранском списке числятся уже более 260 судов, многие из них попали туда уже после того, как были атакованы. Значительную часть списка составляют суда нефтяных компаний Персидского залива и южнокорейского перевозчика Sinokor.

При этом, по данным директора по исследованиям Lloyd's List Бриджит Диакун, не менее четверти судов, проходящих вдоль иранского берега пролива, составляют китайские корабли. По информации платформы Kpler, в октябре импорт сырой нефти в Китай вырос на 11% (до 311 млн баррелей), и более трети этого объема обеспечили именно страны Персидского залива.

Параллельно с действиями Тегерана Вашингтон продолжает военно-морскую блокаду иранских портов. В пятницу вечером американские военные сообщили, что вывели из строя торговое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался прорвать блокаду США.

Ормузский пролив. Источник: google.com.ua

Напомним, президент США Дональд Трамп допускает, что после Нового года отдаст приказ нанести новые военные удары по Ирану, если страны не смогут договориться. Он назвал переговоры с Тегераном бессмысленными и обвинил иранскую сторону в затягивании дипломатического процесса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенат США заблокировал резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну в Иран.