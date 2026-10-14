Иран изменил тактику атак на суда в Ормузском проливе: в Reuters раскрыли замысел Тегерана

Иран начал применять новую тактику нападений на суда в Ормузском проливе, чтобы удерживать мировые цены на нефть на высоком уровне и повлиять на результаты промежуточных выборов в США. Тегеран не только увеличил интенсивность атак, но и планирует расширить их географию за пределы пролива, фактически лишив торговые суда безопасных маршрутов в регионе.

Об этом сообщает Reuters. По словам собеседников агентства, решение об изменении стратегии было принято на самом высоком уровне руководства Ирана, а его реализация полностью согласована между всеми властными структурами страны.

Как Иран изменил тактику атак на суда

После начала американских и израильских ударов по Ирану 28 февраля Тегеран пытается установить контроль над Ормузским проливом, через который до войны проходило около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Угрозы и нападения на суда существенно сократили движение по этому маршруту, что привело к росту цен на энергоносители.

По словам одного из иранских чиновников, примерно десять дней назад страна начала применять новые методы давления против судов, нарушающих установленные ограничения. Речь идет как об изменении характера атак, так и об увеличении их частоты.

"Цель заключается в том, чтобы сорвать усилия Соединенных Штатов и их союзников по снижению мировых цен на нефть", — пояснил один из собеседников агентства.

Американский военный чиновник подтвердил одно из существенных изменений в действиях Ирана. После того как США уничтожили значительную часть иранских радиолокационных средств, Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал использовать небольшие лодки с невооруженными наблюдателями для выявления потенциальных целей, в частности американских военных кораблей.

На прошлой неделе военные США обнаружили таких наблюдателей на традиционном паруснике, с которого они передавали информацию о целях представителям КВИР. Американские силы перехватили судно, приказали людям покинуть его, после чего уничтожили. По словам чиновника, обошлось без жертв.

В то же время Иран старается не рисковать скоростными катерами, оставшимися после масштабных американских ударов по его флоту. Из-за этого Тегеран пока не смог остановить наращивание экспорта нефти через пролив.

Атаки выходят за пределы Ормузского пролива

Еще одним элементом новой стратегии стало расширение географии нападений на торговое судоходство. По словам иранских чиновников, Тегеран намерен проводить операции не только в Ормузском проливе, но и в Оманском заливе, а также на более отдаленных территориях.

Анализ сообщений британского Центра морских торговых операций (UKMTO) и региональных компаний по морской безопасности свидетельствует о том, что эта тактика уже может применяться. В последние дни нападения на суда фиксировались, в частности, в водах у побережья Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

В сфере морской безопасности только за последние 48 часов в районе Ормузского пролива произошло как минимум пять инцидентов с танкерами и другими коммерческими судами, в том числе с применением беспилотников.

В целом интенсивность атак в последние дни достигла самого высокого уровня с начала войны. По оценкам Международной морской организации ООН, нынешняя частота нападений примерно соответствует показателям 3–5 октября, что свидетельствует о новом этапе эскалации.

"Наблюдается увеличение интенсивности ударов, и это выглядит преднамеренным", — отметил один из источников в сфере морской безопасности.

Тегеран хочет повлиять на выборы в США

По информации Reuters, одной из главных задач новой иранской стратегии является недопущение снижения мировых цен на нефть до промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре и определят будущий контроль над Конгрессом.

Война против Ирана, которая обходится Соединённым Штатам примерно в 3 млрд долларов ежемесячно, уже стала одним из важных вопросов американской предвыборной кампании.

Президент Дональд Трамп рассматривает дальнейшие шаги в отношении Тегерана, однако ранее заявил, что не будет наносить новых ударов по Ирану до проведения голосования. В то же время Вашингтон продолжает морскую блокаду иранских портов и расширяет санкции, пытаясь усилить экономическое давление для достижения договоренности о прекращении конфликта.

Однако иранское руководство, по словам собеседников агентства, не собирается позволять американскому президенту стабилизировать нефтяной рынок накануне выборов.

"Как только они подумают, что приблизились к моменту, когда цены начнут падать, мы снова отдалим их от этой цели. Это шахматная партия", — заявил второй иранский чиновник.

Он также предупредил, что суда, которые Тегеран сочтёт нарушителями своих ограничений, не смогут чувствовать себя в безопасности даже за пределами Ормузского пролива.

Иран пригрозил полностью перекрыть пролив

Оба иранских чиновника заявили, что Тегеран постепенно движется к ситуации, при которой ни одно судно, нарушающее установленные им ограничения, не сможет пройти через Ормузский пролив.

"Вскоре он будет полностью закрыт", — подчеркнул один из собеседников Reuters.

В последнем отчете возглавляемый Военно-морскими силами США Объединенный центр морской информации (JMIC) оценил уровень угрозы для торгового судоходства в Ормузском проливе как серьезный — второй по величине в соответствующей шкале.

В центре отметили, что атаки, попытки нападений и преследование судов со стороны КСИР продолжаются. В частности, фиксируются полеты беспилотников, целенаправленное наблюдение за торговыми судами и отдельные случаи радиовызовов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут наносить новые удары по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. По его словам, Вашингтон ведет продуктивные переговоры с Тегераном, при этом морская блокада иранских портов остается в силе.

Как писал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Венс ранее назвал условие для завершения войны с Ираном. Он также отметил, что, несмотря на периодические атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, иранские силы в основном не способны помешать экспорту энергоносителей через этот стратегический морской маршрут.