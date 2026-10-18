Иран катастрофически ослаб из-за конфликта с США, теперь его финансируют террористы

Иранский режим и его силовые структуры столкнулись с беспрецедентным финансовым кризисом, вызванным экономическим удушением и военно-морской блокадой со стороны США. Ситуация дошла до того, что поддерживаемые Тегераном террористические группировки, которые раньше сами зависели от иранских дотаций, теперь вынуждены направлять деньги обратно своим покровителям.

Только из-за блокады Ормузского пролива иранский режим потерял около 25 млрд долларов. О критическом положении дел заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

Финансовый удар по Ирану

По словам адмирала Купера, жесткие санкции и военно-морская блокада США нанесли сокрушительный удар по доходам Ирана. Потери от продажи нефти обошлась Тегерану минимум в 25 миллиардов долларов упущенной выручки.

Кроме того, в последние недели CENTCOM совместно с Министерством финансов США заблокировали 350 миллионов долларов, которые Иран пытался хранить в криптовалюте.

Иран не смог продать нефти н... Источник: U.S. Central Command Развернуть

В Белом доме рассчитывают, что колоссальное экономическое давление заставит режим пойти на ядерные уступки и заключить сделку, однако на данный момент Тегеран соглашения не подписал.

ХАМАС и "Хезболла" спасают КСИР

Годами Корпус стражей исламской революции (КСИР) выделял миллиарды долларов на финансирование террористических группировок по всему Ближнему Востоку. Теперь ситуация кардинально изменилась. "Хезболла", ХАМАС и шиитские группировки в Ираке вынуждены отдавать деньги назад, чтобы удержать иранскую армию от краха.

"Финансовое бремя для иранской армии стало настолько значительным, что поступают сообщения о том, что проиранские группировки по всему региону задерживают выплаты своим боевикам, чтобы перенаправить деньги обратно в Корпус стражей исламской революции, который также не платит своим войскам", – заявил Купер.

Экономика Ирана пострада. Источник: U.S. Central Command

Финансовый голод затронул и гражданский сектор. Иранское руководство задерживает зарплаты, пенсии и социальные пособия работникам бюджетной сферы, включая сотрудников сил внутренней безопасности и самого КСИР.

Финансовый тупик толкает иранское руководство на более агрессивные шаги. В CENTCOM связывают резкое увеличение числа нападений на торговые суда в Ормузском проливе с "отчаянным положением" внутри КСИР.

Несмотря на эскалацию, пролив остается открытым для судоходства. Только за последнюю неделю через него прошло около 400 судов и 100 миллионов баррелей нефти.

Дипломатическая пауза

Сейчас Белый дом и катарские посредники ожидают ответа Ирана на американское контрпредложение по прекращению боевых действий. В Тегеране все еще продолжаются внутренние дискуссии.

Региональные посредники уже провели переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, призвав его не затягивать с ответом и не ждать исхода американских выборов. Посредники предупредили иранскую сторону, что нет никаких гарантий, что после выборов Вашингтон станет более сговорчивым. Напротив, позиция США может стать еще более жесткой.

Экономические потери Ирана. Источник: U.S. Central Command

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут наносить новые удары по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. По его словам, Вашингтон ведет продуктивные переговоры с Тегераном, при этом морская блокада иранских портов остается в силе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь Китая и России Ирану в войне. Он предположил, что если Москва и Пекин и оказывают Тегерану поддержку, то на очень низком уровне.