Иран атаковал беспилотниками Кувейт, есть раненые: что происходит

Иран 26 ноября запустил дроны-камикадзе по Кувейту. Четыре человека получили ранения в результате падения обломков; позднее двое из них – граждане Италии, работавшие на немецкий оборонный концерн Rheinmetall, – умерли.

Как передает Euronews, в четверг днем из-за сообщения о закрытии воздушного пространства Кувейта ряд международных рейсов был вынужден менять маршруты. Речь шла, в частности, о пассажирских самолетах, пересекавших Ирак в направлении Персидского залива.

Ограничения затронули ключевой воздушный коридор между Европой, регионом Персидского залива и Азией.

Позже в Кувейте сработала ПВО и прогремели взрывы. Представители кувейтской армии сообщили об обстреле "несколькими беспилотниками" и подтвердили материальный ущерб (но не уточнили, что именно и насколько сильно повреждено).

"Иранская агрессия была направлена против жизненно важного объекта. Осколки ранили четырех человек", – говорится в заявлении министерства обороны страны. Потерпевших госпитализировали.

Известно, что это двое граждан Италии, один гражданин Кувейта и еще один – Пакистана.

Министерство иностранных дел Италии уточнило, что оба итальянца в результате тяжелых ранений скончались в больнице.

Что известно о погибших

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил: "Сегодня около 14:00 (по местному времени. – Ред.) дроны атаковали военные объекты противовоздушной обороны в Кувейте. Произошел мощный взрыв, и, к сожалению, оба наших согражданина погибли; пакистанец и кувейтец получили ранения. Наше посольство и кризисный центр ежеминутно следят за ситуацией. От имени правительства выражаю соболезнования семьям жертв".

Как передает Corriere della Sera, министр указал на Иран как на виновника нападения. "Мы подадим жалобу в иранское посольство в связи с произошедшим", – сказал Таяни, подчеркнув, что удар был нанесен беспилотником, изготовленным в Исламской Республике.

По данным СМИ, жертвами стали 65-летний Антонио Саккоччо из Формии и 36-летний Эмануэле Ло Руссо из Рима, технические специалисты Rheinmetall. Они получили смертельные травмы в результате обстрела комплексов ПВО Skyguard-Sparrow.

Исламская Республика Иран отрицает обстрел

В Тегеране утверждают, что вооруженные силы страны якобы не проводили никаких военных или наступательных операций в регионе, передает Anadolu Ajansı.

Старший представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи "категорически и полностью" отверг сообщения об иранской атаке на Кувейт. Он связал это с "историей враждебных действий" израильских и американских войск, обвинив их в причастности к операциям под чужим флагом.

"Обвинение (Ирана. – Ред.) рассматривались как повод для продолжения враждебной деятельности и усилий, направленных на усиление нестабильности в регионе", – заявил Шекарчи.

Кувейт на карте. Источник: скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп допускал, что отдаст приказ возобновить военную операцию против Ирана после Нового года, если страны не смогут договориться. Он назвал переговоры с Тегераном бессмысленными и обвинил иранскую сторону в затягивании дипломатического процесса.