Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео

По результатам испытаний все...

Индия успешно провела летные испытания собственной квазибаллистической ракеты Pralay. Запуск состоялся у побережья штата Одиша в рамках оценочных испытаний с участием заказчика.

По итогам испытаний все поставленные цели были достигнуты. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем посте в соцсети X (Twitter).

Как прошли испытания ракеты Pralay

По словам Раджнатха Сингха, летные испытания ракеты индийского производства прошли успешно. Результаты подтвердили данные, полученные с помощью различных измерительных средств на полигоне.

Министр обороны Индии назвал запуск важным шагом в укреплении собственного оборонного потенциала страны.

Какие характеристики у ракеты Pralay

Pralay – это твердотопливная ракета класса "земля – земля" с заявленной дальностью полета от 150 до 500 километров.

Она оснащена твердотопливным ракетным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.

Индия успешно испытала собст... Источник: x.com/rajnathsingh Развернуть

Чем особенны квазибаллистические ракеты

Характерной особенностью квазибаллистических ракет является способность двигаться по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты. Кроме того, они могут выполнять маневры во время полета.

Такие особенности затрудняют обнаружение и перехват ракет системами противоракетной обороны.

Индия успешно испытала собст... Источник: Скриншот Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, на выставке Euronaval 2026 французская компания ArianeGroup представила концепцию противокорабельной баллистической ракеты, созданной на основе наземного комплекса B-STRIKE 1000. Ее морская версия будет иметь заявленную дальность около 1000 км и предназначаться для поражения как надводных кораблей, так и наземных объектов.