Импичмент Трампа снова в повестке дня: американцы озвучили ожидания от обновленного Конгресса

Более половины граждан США (54%) поддерживают объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Более двух третей ожидают, что демократы попытаются это сделать, если получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября 2026 года.

В то же время американцы сомневаются, что этот шаг существенно ослабит позиции Трампа. Об этом свидетельствует новое исследование общественного мнения The POLITICO Poll, проведенное с 16 по 19 октября.

Что показал соцопрос

54% респондентов (среди них 81% демократов и около 25% республиканцев) считают, что лидер Белого дома совершил правонарушения, влекущие за собой импичмент.

Более 41% американцев заявили, что Трамп использовал президентство для финансовой выгоды для себя или своей семьи.

Около трети считают, что конгрессменам-демократам в первую очередь следует расследовать источники обогащения президента и его ближайшего окружения. Еще треть убеждена, что расследование нужно сосредоточить на иммиграционных репрессиях, которые поддерживает Трамп.

Впрочем, граждане не верят, что инициирование процедуры импичмента будет действенным.

Большинство опрошенных (речь идет о сторонниках как Демократической, так и Республиканской партий) заявили, что первые два импичмента Трампа не повлияли на него или его политику. 24% считают, что очередной импичмент сделает Трампа более популярным, 18% – менее популярным.

Что предшествовало

В 2019 году Палата представителей США впервые инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, который тогда впервые занимал пост президента. Тогда причиной стали злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. В 2021 году была предпринята вторая попытка – за подстрекательство к восстанию во время штурма Капитолия.

Чтобы импичмент был успешным, его должны одобрить обе палаты Конгресса: большинство членов Палаты представителей (218 голосов) и две трети Сената (67 голосов).

Пока ни один президент в истории Соединенных Штатов не был отстранен от должности по этой процедуре.

Как писал OBOZ.UA, за две недели до промежуточных выборов в Конгресс рейтинг одобрения работы Дональда Трампа опустился до рекордно низкого показателя – 31%. Американцы обеспокоены высокими ценами на бензин и, похоже, готовы "наказать" его Республиканскую партию на выборах, которые состоятся 3 ноября. В то же время Демократическая партия получила самое большое за текущий избирательный цикл преимущество над республиканцами.