"И так происходит каждый раз": Венс назвал Путина мелким диктатором, из-за истерики которого выросли цены на газ и бензин. Видео

Вице-президент США Джей Ди Венс связал рост цен на топливо и самый высокий за последние 50 лет уровень инфляции в США со вспышками агрессии в мире. В частности, он обвинил в этом главу РФ Владимира Путина, назвав его "мелким диктатором", который решил устроить истерику.

Об этом Венс заявил во время выступления 26 октября в Монтане. Он подчеркнул, что после российского вторжения в 2022 году цены на газ в США резко выросли, причем тогда они были значительно выше, чем сейчас.

Самая высокая за 50 лет инфляция в США

Венс признал, что США пережили самую высокую за 50 лет инфляцию, однако призвал учитывать внешние факторы, влиявшие на цены, в частности российское вторжение в Украину.

"Самая высокая инфляция за 50 лет в нашей стране, я это понимаю. Я с этим согласен. Но помните, в 2022 году – и сейчас мы говорим только о ценах на газ – в 2022 году Россия вторглась в Украину, и цены на газ взлетели. Они взлетели, кстати, намного выше, чем сегодня", – сказал вице-президент США.

И так происходит каждый раз

По его словам, это не первый случай, когда политические и геополитические потрясения вызывали резкие колебания цен на топливо.

Вэнс отметил, что аналогичные скачки наблюдались в истории страны и раньше, назвав 1979, 2001 и 2007 годы, очевидно имея в виду Исламскую революцию в Иране, теракты в США и самый кровавый год войны в Ираке.

"Они взлетели в 1979 году, они взлетели в 2001 году, они взлетели в 2007 году. Они взлетают каждый раз, когда какой-нибудь мелкий диктатор решает устроить истерику", – заявил Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО. Он также призвал украинские власти отказаться от атак на российские НПЗ.