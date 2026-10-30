Главнокомандующий НАТО в Европе заверил, что задержек с поставками ракет для Patriot в Киев нет

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и другое вооружение, входящее в пакеты помощи, оплаченные европейскими союзниками в рамках инициативы PURL. Задержек с поставками боеприпасов для Patriot сейчас нет.

По крайней мере, в этом уверяет главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич. По его словам, все, что ранее было включено в последний пакет PURL, "не было задержано".

Что говорит генерал НАТО

"Все было доставлено. На самом деле мы получили поставку только на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в подробности о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются", – заверил Алексус Гринкевич.

Он подчеркнул, что "ничто из того, что было включено в пакет PURL и оплачено европейскими союзниками, не было задержано". Речь идет о программе закупки американского оружия под руководством НАТО, которая финансируется другими членами военного альянса.

"Каждый отдельный запрос на передачу вооружения третьей стороне, поданный правительству США, был одобрен. Мы продолжаем настойчиво работать над наполнением всех будущих пакетов помощи. Мы прилагаем к этому значительные усилия", – добавил командующий НАТО в Европе.

Что предшествовало

Комментарий генерала НАТО стал ответом на опасения союзников, которые утверждали, что не знают, получит ли Украина боеприпасы для Patriot и когда именно они могут поступить. Речь шла о предположениях, что нынешнее руководство США до промежуточных выборов в своей стране не одобрит продажу Киеву "дополнительных" боеприпасов по программе PURL.

Так, бывший посол США в НАТО Курт Волкер предположил, что задержка с поставками ракет для ПВО связана с желанием Вашингтона сохранить запасы вооружения на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Украина получает в среднем лишь 12 ракет в месяц для систем Patriot. Президент Украины во время встречи с Трампом в Нью-Йорке просил утвердить дополнительный пакет ракет на зимний период.

Напомним: бывший президент США Барак Обама раскритиковал политику администрации Трампа в отношении Украины. Он заявил, что сейчас Белый дом отталкивает ключевых союзников и одновременно "преклоняет колени перед Путиным", предавая украинцев, которые борются за свободу и демократию.