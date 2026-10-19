Глобальное потепление ускорилось вдвое: ученые объяснили, чем это грозит

Темпы глобального потепления в 2011–2025 годах оказались вдвое выше, чем в среднем за период с 1971 по 2025 год. Если нынешняя тенденция сохранится, температура планеты может превысить установленный Парижским соглашением порог в 1,5 °C уже к 2028 году.

К такому выводу пришли исследователи Циньцзянь Цзинь и Бин Пу из Университета Канзаса. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Насколько ускорилось глобальное потепление

Исследователи проанализировали последние данные наблюдений за температурой до 2025 года и обнаружили статистически значимое ускорение глобального потепления.

В период с 2011 по 2025 год температура повышалась в среднем на 0,4 °C за десятилетие. Для сравнения: за весь период с 1971 по 2025 год темпы потепления составляли около 0,2 °C за десятилетие.

Средний показатель ансамбля из 26 климатических моделей оказался ниже фактических темпов потепления. Модели прогнозировали рост температуры на 0,29 °C за десятилетие, тогда как наблюдения за последние 15 лет свидетельствуют о повышении на 0,4 °C.

По результатам исследования, если ускоренное потепление продолжится, порог в 1,5 °C может быть превышен к 2028 году — почти на десятилетие раньше, чем предполагали предыдущие оценки.

Насколько ускорилось глобальное потепление. Источник: pexels

Почему отметка в 1,5 °C имеет значение

Впервые среднегодовая глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C в 2024 году. Однако один год с таким показателем не означает окончательного нарушения долгосрочной цели Парижского соглашения, поскольку она оценивается на основе климатических изменений в течение длительного периода.

Международное соглашение было принято в 2015 году. Оно предусматривает сдерживание глобального потепления значительно ниже 2 °C с дополнительными усилиями по ограничению роста температуры до 1,5 °C.

Даже небольшое превышение этого уровня может усугубить последствия климатических изменений. По оценкам ученых, в случае потепления на 2 °C мир рискует потерять более 99 % коралловых рифов. Также будут расти угрозы для здоровья людей, водоснабжения и продовольственной безопасности.

В каких регионах потепление ускорилось больше всего

Региональный анализ показал, что ускорение глобального потепления в значительной степени связано с усилением нагрева в Восточной Азии и Северном Тихом океане, средних широтах Евразии, а также в Южно-Атлантическом и Антарктическом регионах.

В то же время средние показатели климатических моделей не отражают всего масштаба ускорения, зафиксированного наблюдениями. Это создает дополнительную неопределенность относительно того, когда именно будет окончательно превышен порог, определенный Парижским соглашением.

Почему важно сокращать выбросы парниковых газов

Руководитель климатического подразделения Программы ООН по окружающей среде Мартин Краузе подчеркнул необходимость сохранить цель ограничения потепления до 1,5 °C, даже если её достижение становится всё более сложным.

Масштаб будущего ущерба будет зависеть от того, насколько сильно нагреется планета и как долго температура будет оставаться выше установленного предела.

Исследователи отмечают, что для ограничения потепления остается все меньше времени. Быстрое и существенное сокращение выбросов парниковых газов поможет снизить климатические риски и сохранить возможность дальнейшего охлаждения планеты.

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