Блог | Геополитика под хиджабом

Удивительно и даже несколько неожиданно, что мировые СМИ начали обсуждать решение авторитарного президента небольшой кавказской страны – Азербайджана – относительно ношения хиджаба.

Население этой страны составляет всего около 10 миллионов человек. Если исходить из приблизительных подсчетов, половина населения, то есть 5 миллионов человек, – женщины, и предположить, что лишь 5% из них носят хиджаб, то на первый взгляд может показаться, что речь идет всего лишь о 250 тысячах женщин и девочек.

Однако решение, направленное на вытеснение хиджаба, вызвало серьезный общественный резонанс как внутри Азербайджана, так и за его пределами.

Азербайджанский ученый-конфликтолог Ариф Юнус Алиев считает, что напряженность вокруг хиджаба является следствием геополитических интриг. К его оценке я вернусь несколько позже.

Что касается внутриполитической ситуации, то режим Алиева и без того на протяжении десятилетий последовательно ужесточает запреты в самых различных сферах общественной жизни.

Ограничение политических свобод в Азербайджане произошло не за один день. Этот процесс осуществлялся постепенно, на протяжении многих лет. Сначала усилилось давление на оппозиционных активистов и критически настроенных граждан, затем деятельность организаций гражданского общества была фактически парализована финансовыми и регистрационными барьерами, а независимые СМИ подверглись преследованиям, арестам и принудительному закрытию.

Начиная с 2013 года ужесточение правил регистрации неправительственных организаций, получения иностранных грантов и предоставления финансовой отчетности существенно осложнило деятельность многих общественных объединений.

В 2014 году расследования в отношении международных доноров и местных НПО, замораживание банковских счетов и преследование активистов нанесли тяжелый удар по независимому гражданскому обществу. Ряд организаций был вынужден прекратить деятельность, а некоторые их представители – покинуть страну.

Активисты оппозиционных партий столкнулись с арестами и давлением, возможности проведения мирных собраний были резко ограничены. Единственный оппозиционный лидер, так и не согласившийся капитулировать перед режимом, был отправлен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.

Против независимых журналистов возбуждались уголовные дела, в редакциях проводились обыски. Закон "О медиа" 2021 года и последующие ограничения еще больше сузили пространство для деятельности средств массовой информации.

Аресты, связанные с редакциями Abzas Media и Toplum TV в 2023–2024 годах, стали очередным этапом этой политики.

Таким образом, политическая конкуренция, независимый общественный контроль и свободная информационная среда постепенно ослаблялись, пока практически не были уничтожены.

Но и этого оказалось недостаточно: система запретов начала проникать в самые глубокие слои повседневной жизни общества.

Ограничения COVID-19: от временных мер к бесконечной изоляции

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в Азербайджане был введен особый карантинный режим. Ограничивалось передвижение граждан, действовала система разрешений посредством SMS, за нарушение карантинных правил предусматривались штрафы.

На начальном этапе пандемии эти меры объяснялись необходимостью защиты общественного здоровья. Однако ограничения, введенные под предлогом борьбы с COVID-19, настолько пришлись Ильхаму Алиеву по вкусу, что многие из них продолжают действовать даже после завершения пандемии.

В последние три-четыре года штрафы и административные ограничения по-прежнему применяются в различных сферах повседневной жизни.

За нарушение установленных правил в общественных местах, транспорте и при проведении массовых мероприятий граждан штрафуют на значительные суммы, а в отдельных случаях в отношении них составляются административные протоколы.

Подобная практика создает впечатление, что механизмы контроля, сформировавшиеся в период пандемии, были сознательно сохранены и в последующие годы.

Штрафы превратились из инструмента обеспечения санитарных требований в средство принуждения к соблюдению разнообразных ограничений, регулирующих передвижение людей и их поведение в общественном пространстве.

Особенно показательной стала ситуация с закрытием сухопутных границ.

Ограничения на пассажирское пересечение сухопутных границ Азербайджана продолжают действовать. По состоянию на октябрь 2026 года свободный въезд и выезд через сухопутные пограничные переходы так и не были восстановлены.

Срок действия особого карантинного режима продлен до 2 января 2027 года. И, вероятнее всего, он будет продлен вновь.

Ведь режим Алиева превратил санкции против собственных граждан в своего рода патологическую практику, распространив жесткую систему запретов и штрафов практически на все сферы жизни.

Большинство людей воспринимает происходящее вокруг хиджаба как продолжение именно этой политики.

Однако…

Азербайджан – светское общество: в чем причины возможной радикализации?

Азербайджанское общество в целом носит светский характер. При этом риск религиозной радикализации и экстремизма может возрастать именно вследствие ужесточения ограничений социальных и политических прав до масштабов, характерных для диктатуры.

Безысходность способна породить у человека ощущение, что единственная дверь, за которой еще сохраняется надежда, – это дверь к Богу.

Светский характер азербайджанского общества очевиден.

Хотя приблизительно 96% населения относят себя к мусульманам, этот показатель отражает прежде всего религиозную принадлежность, а не степень религиозности.

Традиции светского образования, сложившиеся еще в XIX веке и сохранившиеся в советский период, преобладание светских норм в повседневной жизни и ограниченная роль религии в политике подтверждают этот факт.

Статья 18 Конституции Азербайджана также закрепляет отделение религии от государства, равенство религий перед законом и светский характер государственной системы образования.

Однако светскость вовсе не означает подавления религиозных убеждений.

Среди социальных причин потенциальной религиозной радикализации могут быть изоляция от образования и общественной жизни, социальная несправедливость, семейные и общинные проблемы, а также отсутствие у молодежи возможностей для полноценной самореализации.

С экономической точки зрения безработица, бедность, глубокое социальное расслоение и отсутствие надежных социальных гарантий побуждают людей искать альтернативные источники поддержки. Некоторые начинают полагать, что могут обрести эту опору исключительно в обращении к Богу.

Следовательно, причина возможной радикализации заключается не в светском характере общества, а в социальной, экономической и политической безысходности.

Несмотря на все это, едва ли число жителей Азербайджана, регулярно соблюдающих исламские религиозные предписания и совершающих обязательные обряды, достигает даже 10% населения.

Но даже если в этой сфере наблюдается определенный рост, противодействовать радикализации следует не преследованием религии, а укреплением свобод, социальной справедливости и общественного доверия.

Школьная форма как официальное оправдание запрета хиджаба

Официальное объяснение ограничений на ношение хиджаба сводится к необходимости введения "единой школьной формы" и даже "единого дресс-кода для учителей".

Попытка представить обязательную школьную форму как средство повышения дисциплины и качества образования производит впечатление своеобразного административного мошенничества. И общество прекрасно это понимает.

Азербайджанцы хорошо знают, кому принадлежит компания-монополист, производящая эту одежду.

Однако дело даже не в этом. Азербайджанское общество давно поставлено в условия господства коррупции и монополизма.

Школьная форма не повысит и качество образования.

Сегодня почти 90% абитуриентов, которым удается поступить в высшие учебные заведения после окончания азербайджанских общеобразовательных школ, предварительно проходят подготовку у частных репетиторов.

Уровень образования в государственных школах крайне низок. И причина заключается вовсе не в отсутствии единой школьной формы, а, мягко говоря, в глубокой дезорганизации системы образования.

В мире вообще трудно найти страну, где качество образования или учебную дисциплину всерьез объясняли бы наличием обязательной школьной формы.

Но почему этот вопрос приобрел геополитическое измерение?

И приобрела ли вообще новая прихоть Алиева характер геополитической проблемы?

Да. Причем весьма отчетливо.

Как же это произошло?

По всей видимости, главная причина связана с тем, что отношения между Азербайджаном и Арменией стали предметом региональных политических интриг.

Здесь я должен обратиться к оценке конфликтолога Арифа Юнуса.

Ариф Юнус: мир между Азербайджаном и Арменией способен изменить геополитическую карту Кавказа

"В запуске серьезных мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией сыграли роль Турция и лично Реджеп Тайип Эрдоган. Именно Эрдогану удалось привлечь Трампа к переговорному процессу. Цель Турции была понятна: достижение мира между Арменией и Азербайджаном автоматически открыло бы путь к нормализации турецко-армянских отношений.

Это, в свою очередь, предоставило бы Армении значительно большую свободу маневра и могло привести к закрытию российской военной базы в Гюмри.Иными словами, мир с Арменией способен коренным образом изменить геополитическую картину Южного Кавказа и ослабить позиции России в регионе.Однако Алиев действует с оглядкой на позицию Путина и поэтому не спешил ускорять мирные переговоры. Одновременно он выступал против нормализации отношений между Турцией и Арменией.Пока продолжался карабахский конфликт, Турция мирилась с подобными требованиями Азербайджана. Но после возвращения Карабаха под контроль Азербайджана и завершения конфликта ситуация начала вызывать все большее раздражение в Анкаре.В Турции уже открыто звучали мнения о том, что Азербайджан проводит в отношении Турции политику, напоминающую действия Израиля по отношению к США.Иными словами, более слабое государство посредством собственной политики влияет на поведение более сильного партнера и ставит его в зависимость от своих интересов.Тем не менее Алиев по-прежнему прежде всего смотрит на север – в сторону Москвы – и продолжал затягивать подписание мирного соглашения с Арменией…"

Возможно, изложенные уважаемым Арифом Юнусом соображения на первый взгляд не имеют непосредственного отношения к запрету хиджаба в Азербайджане.

Однако внимательные наблюдатели отмечают весьма необычную тенденцию.

В распространении международного резонанса вокруг последнего запрета хиджаба особую активность проявляет вовсе не Иран, который обычно крайне болезненно реагирует на подобные вопросы, а именно Турция.

Причем турецкая сторона демонстрирует значительно большую чувствительность к происходящему.

Это, в свою очередь, усиливает напряженность в отношениях между Азербайджаном и Турцией.

И на фоне этой напряженности все чаще возникает еще один вопрос:

"А не играет ли Израиль определенную роль в истории с хиджабом?"

Почему именно Израиль?

Причина достаточно проста: тесные отношения между Израилем и Азербайджаном не вызывают восторга у Турции. И, по всей видимости, обратное тоже верно: Израиль вряд ли заинтересован в полной согласованности внешнеполитических действий Азербайджана и Турции.

Поэтому даже если подобные ситуации возникают без непосредственного внешнего вмешательства, в их последующем разрастании могут действовать механизмы и интересы, которые на первый взгляд кажутся совершенно неожиданными.

Но в действительности угрозы религиозного радикализма в Азербайджане нет.

Среди азербайджанцев давно укоренилось выражение, которое и сегодня нередко можно услышать:

"Самое страшное бедствие, постигшее Азербайджан, – это династия Алиевых".

Именно поэтому попытки насильственно снять хиджабы с голов азербайджанских девушек внутри страны воспринимаются как очередная прихоть Алиева, а за ее пределами – как еще одно проявление его непонятных политических или даже неполитических приоритетов.

В этой истории есть и эпизод, больше напоминающий анекдот:

"А знаете ли вы, что Ильхам Алиев отказывается от вступления в Европейский союз, объясняя это якобы исламофобским характером самого Евросоюза?"

Страх перед религиозным радикализмом как инструмент политического шантажа

Посредством подобных кампаний Ильхам Алиев стремится продемонстрировать той самой "исламофобской" Европе следующее:

"Посмотрите, вот моя альтернатива. Стоит моим позициям хотя бы немного пошатнуться, как на мое место придут эти радикальные и экстремистски настроенные религиозные силы".

В свое время подобный прием политического манипулирования особенно активно использовал бывший президент Узбекистана Ислам Каримов.

Однако такая картина, разумеется, является искусственной и ложной.

Азербайджанское общество – светское, здравомыслящее и вполне адекватное общество.

Его силы истощили не религия и не мифическая угроза массового экстремизма, а господство одной семьи, построенная этой семьей система административного управления, опирающаяся на силовые структуры, и всепроникающая коррупция.