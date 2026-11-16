По Франции прокатилась пятая волна массовых протестов: травмированы 50 полицейских, задержано более 400 митингующих

Во Франции 14 ноября вновь прошли масштабные акции протеста, после которых правоохранительные органы задержали 404 человека (среди них 134 в Париже). На пятый "раунд" демонстраций, по данным МВД, собралось немного меньше людей, чем на предыдущие.

Министерство внутренних дел Франции в воскресенье, 15 ноября, сообщило, что в столице страны "меры безопасности и профилактические проверки привели к 126 арестам (включая 40 несовершеннолетних)". Меру пресечения в виде содержания под стражей избрали для 108 фигурантов (включая 38 несовершеннолетних), передает Le Figaro.

Эти аресты подтвердила и парижская прокуратура, уточнив, что они "в основном" связаны с "намерениями совершить насилие".

Французы продолжают протестовать. Источник: Скриншот ролика FRANCE 24

Пострадали правоохранители

По данным МВД, во время митингов и погромов в субботу по всей стране были ранены 50 полицейских и жандармов.

В ведомстве не раскрыли подробностей о характере травм. С начала протестов два месяца назад травмы, которые получали правоохранители, были преимущественно незначительными (например, потеря слуха или ощущение шума в ушах). Тем не менее некоторым офицерам, получившим более серьезные ранения, потребовалась госпитализация.

Во время акций были задержания. Источник: Скриншот ролика FRANCE 24

Количество участников митинга уменьшилось

По подсчетам Министерства внутренних дел, в Париже маршем между площадями Республики и Нации прошли около 24 000 человек.

Примерно в 18:00 большинство участников марша мирно разошлись, но позднее вечером "были обнаружены две несанкционированные группы". Их быстро разогнали и перехватили, что предотвратило насилие.

Всего во Франции в субботу протестовали около 106 000 человек. Эта явка была ниже, чем на прошлой неделе, когда в митингах участвовали 146 000 человек (в том числе 46 000 в Париже).

В то же время организаторы протестов утверждают, что 14 ноября на улицы вышли 200 000 граждан, половина из них – только в столице.

МВД, подчеркнувшее снижение активности участников митингов, заявило, что "ситуация по всей стране в целом остается под контролем, несмотря на инциденты в нескольких городах", в частности в Марселе, Гренобле, Бордо и Лионе.

Как ранее писал OBOZ.UA, ультраправая политик Марин Ле Пен и ультралевый Жан-Люк Меланшон имеют шансы выйти во второй тур на выборах президента Франции, согласно прогнозам на основе соцопросов. После этого Ле Пен, вероятно, обойдет своего соперника и одержит победу.