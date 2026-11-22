Финны и эстонцы помогли россиянам спасти атакованное дронами судно Sparta II, перевозящее оружие для агрессора

В акватории Финского залива у берегов финского города Ловииса состоялась масштабная операция по спасению российского грузового судна Sparta II. По состоянию на вечер 21 ноября пожар на борту сухогруза, который связывали с перевозкой военных грузов для РФ, не потушен.

Весь экипаж Sparta II был успешно эвакуирован. Об этом сообщает издание ePressi.

Эвакуация экипажа и зона безопасности

Согласно официальному сообщению финских пограничников, члены экипажа эвакуированы. Моряки покинули горящее судно на спасательных шлюпках, после чего их подняли на борт находившегося поблизости другого грузового судна.

Повреждения судна. Источник: ePressi

Для обеспечения безопасности судоходства и беспрепятственной работы экстренных служб вокруг стоящего на якоре сухогруза установлена зона ограниченного доступа. На данный момент угроз для общего морского движения в этом районе не зафиксировано.

Международная спасательная операция

В борьбе с огнем и охлаждении корпуса судна задействованы значительные силы Финляндии, Эстонии и России. Подразделения Пограничной службы Финляндии использовали патрульный корабль "Уиско", катера, самолет наблюдения и вертолеты, а также спасательные буксиры.

Эстония привлекла к операции многоцелевое судно Kindral Kurvits. Кроме того, по запросу финской стороны к операции присоединилось российское спасательное судно.

Повреждения судна. Источник: ePressi

Финские пограничники совместно со спасательными службами находятся в полной готовности к локализации возможного разлива нефтепродуктов и защите морской среды. План операции предусматривает последующую буксировку поврежденного сухогруза в зону ответственности России. Кроме того, в рамках сопутствующих мер Пограничная служба Финляндии продолжает расследование инцидента с нарушением воздушного пространства.

Обязательства по международному морскому праву

Несмотря на сложные дипломатические отношения с Россией и санкционный режим, Финляндия и Эстония действовали в строгом соответствии с нормами международного морского права. Согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года и Международной конвенции по поиску и спасанию на море (SAR) 1979 года, прибрежные государства обязаны оказывать помощь любому судну и людям, терпящим бедствие в их зоне ответственности, независимо от государственной принадлежности судна, характера его груза или политической обстановки.

Кроме того, предотвращение экологической катастрофы в акватории Балтийского моря является прямым приоритетом для стран региона, что также объясняет привлечение всех доступных ресурсов и координацию с российской стороной для вывода аварийного судна в воды РФ.

Напомним, в Калининградской области России вечером 21 ноября раздались сирены и взрывы. Жители портового города Балтийск, где расположена база Балтийского флота государства-агрессора, видели работу противовоздушной обороны и слышали громкие звуки.

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