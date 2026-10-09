Бывший глава разведки Германии мог передавать данные китайскому генералу — Der Spiegel

В Германии задержали бывшего главу немецкой разведки Августа Ханнинга. Его подозревают в государственной измене и работе на иностранную разведку.

В частности, по данным следствия, Ханнинг мог передавать засекреченную информацию Китаю. Подробности сообщает Der Spiegel.

Бывшего главу службы внешней разведки Германии арестовали по подозрению в государственной измене

Задержание Ханнинга немецкие правоохранители провели утром 6 октября у него дома. Соседи влиятельного экс-разведчика наблюдали, как его выводили из дома и сажали в полицейский микроавтобус, на котором Ханнинга доставили к следственному судье в Карлсруэ.

Арест Ханнинга. Источник: Spiegel

80-летний Ханнинг, помимо должности главы Службы внешней разведки (BND), в свое время также работал в ведомстве федерального канцлера и Министерстве внутренних дел страны.

"Обвинения против него и его предполагаемого сообщника ставят под сомнение международное доверие к службе внешней разведки Германии. Они также бросают резкий свет на поведение бывших высокопоставленных чиновников, которые, будучиобеспеченными пенсионерами, превращали свои контакты и инсайдерскую информацию в дополнительный заработок. Или, как обвиняют Ханнинга, возможно, даже "использовали государственные тайны с целью извлечения прибыли", что он отрицает", – говорится в публикации.

Дело, фигурантом которого является Ханнинг, Генеральная прокуратура Германии расследовала в течение как минимум последних пяти месяцев – и в итоге собрала столько доказательств, что их хватило на ордер на арест бывшего высокопоставленного чиновника.

В прокуратуре подозревают Ханнинга в шпионаже и попытке получения государственной тайны, ему вменяют государственную измену и работу на иностранную разведку.

По данным Der Spiegel, среди расследуемых эпизодов – вероятная передача Ханнингом информации разведке Азербайджана.

"Следователи полагают, что Ханнинг, возможно, получал секретную информацию от BND в течение многих лет после завершения своей карьеры на государственной службе и передавал ее во время работы в сфере коммерческого консультирования", – пишет Der Spiegel.

Ханнинг во время пребывания... Источник: Фабрицио Бенш Развернуть

По делу также проходит соучастник Ханнинга, который был его информатором и в свое время возглавлял аппарат ведомства. Именно этот 64-летний мужчина, которого издание называет Манфредом Д., был информатором задержанного экс-чиновника.

Службу в BND Ханнинг завершил в 2005 году, следующие четыре года работал государственным секретарем в МВД Германии, а с 2012 года вернулся в Службу внешней разведки на одну из руководящих должностей.

На пенсию Ханнинг ушел в марте 2026 года, на тот момент он возглавлял аппарат BND.

Эксперт по безопасности Питер Р. Нойманн заявил, что такой источник информации был бы "джекпотом" для любой разведывательной службы.

Информатор передал Ханнингу тысячи документов BND, в том числе засекреченные

По данным Der Spiegel, к июню 2022 года Манфред Д. передал своему бывшему начальнику Ханнингу около 2000 документов BND за вознаграждение, включая многочисленные секретные документы.

"Если обвинения верны, Д. передавал своему бывшему начальнику огромное количество государственных секретов. В частности, считается, что среди них были информационные материалы для руководства BND , предназначенные для подготовки к еженедельным брифингам разведки в Канцелярии. Группа всегда встречается тайно и обсуждает важнейшие мировые кризисы, от войны в Украине до ядерной программы Ирана", – отмечает издание.

Источники Der Spiegel подчеркивают, что такие служебные записки, особенно когда они поступают от BND, обычно содержат многочисленные строго конфиденциальные сведения, некоторые из которых поступают от разведок стран-партнеров. Поэтому, подчеркивает издание, дело может иметь серьезные международные последствия.

Бывший вице-президент BND Арндт Фрайтаг фон Лорингховен считает, что арест Ханнинга уже вызвал "эффект атомной бомбы". Ведь документы, которые могли попасть в руки иностранных спецслужб, являются "жемчужинами" BND.

Адвокат Ханнинга отрицает обвинения.

"Моего клиента незаконно преследуют", – цитирует его слова Der Spiegel.

Адвокат подтвердил, что Ханнинг владел конфиденциальными документами, но назвал ложью то, что его клиент "передавал информацию в ущерб Федеративной Республике Германии", тем более за деньги.

"Дальнейшее расследование это покажет", – уверен представитель задержанного бывшего чиновника.

Полиция возле дома Ханнинга... Источник: Spiegel Развернуть

Тайная жизнь Ханнинга

Spiegel пишет, что Ханнинг сохранял влияние как высокопоставленный государственный чиновник и продолжал выступать на телевидении, в частности комментируя (и осуждая) утечки данных.

Однако довольно быстро за Ханнингом закрепилась и гораздо менее почетная репутация – человека, которого, по выражению авторов материала, можно было купить.

"Очевидно, он не был против работать на сомнительных клиентов – при условии надлежащей оплаты. Одним из этих сомнительных клиентов был Олег Дерипаска, российский олигарх. Дерипаска чудом поднялся с должности помощника электрика до одного из самых богатых российских олигархов в сфере сырьевых товаров, тесно связанного с Кремлем. В 2012 году Дерипаска боролся с другим олигархом, Майклом Черным, в лондонском суде за деньги за акции крупнейшего на тот момент алюминиевого конгломерата России . Это стало следствием печально известных "алюминиевых войн" 1990-х годов, когда в ходе приватизации российской промышленности десятки менеджеров и гангстеров оказались в лужах крови – и Дерипаска вышел победителем. Черный подал в суд на своего бывшего бизнес-партнера на миллиарды, а свидетелем Дерипаски с письменным заявлением выступил Август Ханнинг", – пишет Spiegel.

Ханнинг, по данным издания, брался за все, где чувствовал запах денег. Он лоббировал интересы компании Motorola, которая пыталась выиграть тендер на поставку нагрудных камер для немецких полицейских, в МВД Германии, где ранее работал и где сохранил связи.

Адвокат Ханнинга впоследствии заявил журналистам, что, мол, законодательство не запрещает его клиенту заниматься подобной деятельностью, ведь он уже не является госслужащим.

"Ханнинг также не проявлял особой сдержанности в общении с авторитарными государствами. Еще в 2011 году этот высокопоставленный чиновник в отставке фигурировал в списке участников якобы форума по правам человека в Баку, столице Азербайджана. Страна не славится защитой прав человека. Позже Ханнинг стал членом правления Немецко-азербайджанского форума – лоббистской ассоциации, которая организовывала мероприятия с участием режима в Баку, его нефтяной компании, имеющей репутацию коррумпированной, и представителей Германии", – отмечается в материале.

Также бывший глава BND регулярно ездил в Китай. Он хорошо знаком с китайским генерал-майором в отставке Ван Цзяньчжэном, который в свое время был военным атташе в Берлине.

"Выйдя на пенсию, офицер перевел мемуары Ганса Модрова, предпоследнего главы правительства Восточной Германии, а также перевел на китайский язык книгу бесед с бывшим канцлером Герхардом Шредером. В предисловии от июля 2017 года Ван поблагодарил Ханнинга за то, что получил от него "подсказки и пояснения". Ханнинга и генерал-майора в отставке также связывали деловые отношения: оба входили в консультативный совет немецко-китайского экопарка в Циндао", – пишет Spiegel

Издание отмечает: о том, что некоторые деловые операции Ханнинга выглядели сомнительными, было известно и федеральному правительству. Особенно с учетом того, что он был не единственным. Герхард Шиндлер, один из преемников Ханнинга в BND, устроился на работу в агентство Friedrich30 после увольнения из BND. Туда же был принят на работу Гюнтер Гайсс, бывший координатор разведки в Канцелярии канцлера. Так же, как и бывший генерал Бундесвера Ханс-Лотар Домрезе, после того как он покинул свой высший пост в НАТО.

В Комиссии по парламентскому надзору Бундестага, которая должна следить за разведывательными службами, законодатели неоднократно поднимали вопрос о такой консультационной деятельности. В 2023 году они даже опубликовали публичное предупреждение, заявив об опасности того, что информация, "полученная при исполнении служебных обязанностей", может стать доступной для "авторитарных режимов".

В предупреждении отмечалось, что "подработки" пенсионеров могут стать угрозой безопасности.

"Но ни одно федеральное правительство не решилось положить конец этой практике. Обоснования всегда были схожими: к сожалению, юридически ничего нельзя было сделать с деловым поведением бывших чиновников, имевших доступ к секретной информации", – пишет Spiegel.

Издание напоминает об одном из эпизодов жизни Ханнинга, произошедшем около 10 лет назад. Тогда он вошел в наблюдательный совет одного из латвийских банков, сферой его ответственности был комплаенс: ежемесячно за свои услуги он получал около 12 тысяч евро.

"После неудачной сделки с инвестором банк стал неплатежеспособным. Арбитражный управляющий обнаружил, что некоторые активы банка исчезли, и латвийский фонд гарантирования вкладов был вынужден вмешаться. Результат: иск о возмещении убытков в размере нескольких десятков миллионов против Ханнинга и других бывших должностных лиц. Когда DER SPIEGEL обратился к нему за комментарием, Ханнинг отрицал какое-либо преступное поведение в 2023 году. Но латвийский суд постановил, что с тех пор две трети его пенсии будут заморожены; исход разбирательства пока неизвестен", – отмечается в материале.

В Spiegel считают, что "на протяжении многих лет Ханнинг, по-видимому, мог продолжать заниматься теневыми делами, даже когда его как бывшего чиновника по-прежнему с радостью принимали на приемах BND".

"Ханнинг также присутствовал на церемонии передачи должности нынешнему президенту BND Мартину Йегеру. Это было в сентябре прошлого года. В том же месяце следователи впервые лично посетили Ханнинга в его поместье в Нордвальде: 16 сентября 2025 года они прибыли для обыска его дома и офисных помещений. Бывшего высокопоставленного сотрудника разведки подозревали в причастности к возможной попытке похищения двух младших детей Кристины Блокс – наследницы крупной немецкой сети стейк-хаусов Block House. Он это отрицает", – пишет Spiegel.

Сам Ханнинг тогда назвал обыски "похожими на грабеж".

По его словам, 23 полицейских "перевернули дом с ног на голову" – и изъяли 15 компьютеров, более 100 USB-накопителей, планшет и его смарт-часы; а также 60 папок, которые были доставлены в Гамбург грузовым фургоном.

"Абсолютно ничто из того, что они похитили, не имеет никакого отношения к делу Блока – и это меня очень беспокоило", – сказал тогда Ханнинг.

В Spiegel же считают, что во время обысков следователи, по-видимому, наткнулись на большое количество секретных документов с бывшего места работы Ханнинга, BND, в частности анализ численности воинских частей российской армии и разведывательные данные о ядерной программе Ирана.

Гамбургские следователи привлекли Федеральную генеральную прокуратуру в Карлсруэ, которая отвечает за расследование дел, связанных со шпионажем и государственной изменой.

Серьезный удар для BND

Дело Ханнинга – это еще один серьезный удар по репутации BND, в частности потому, что оно касается иностранных государств и их партнерских служб.

"Немецкие разведывательные службы зависят от обмена информацией. Многие сорванные атаки можно проследить благодаря своевременным подсказкам иностранных служб, часто из США и Израиля. Утечки информации очень тщательно контролируются", – пишет Spiegel.

Хотя бы частично минимизировать нанесенный репутационный ущерб BND может , перейдя в "беспощадное наступление", убежден бывший заместитель главы ведомства Фрейтаг фон Лорингховен.

Служба должна максимально содействовать расследованию и объяснить странам-партнерам, что будет сделано для предотвращения повторения подобных утечек.

"Одна деталь расследования, вероятно, поразит дружественные государства как особенно тревожная. Издание DER SPIEGEL узнало, что, как считается, Ханнинг также использовал информацию BND для проведения анализа, который якобы предназначался для офицера азербайджанской разведки. Именно для Азербайджана. Дошло ли действительно исследование Ханнинга до адресата, пока расследуется. Арест Ханнинга произошел в неудачное для BND время. Агентство едва оправилось отпозорного дела руководителя отдела, который якобы шпионил в пользу России. Судебный процесс продолжается с декабря 2023 года в берлинском суде. Теперь очередная незаметная утечка секретных материалов – на самом высоком уровне в течение нескольких лет – вероятно, еще больше подорвет доверие к немецким службам. В мире шпионов вряд ли есть больший капитал, чем конфиденциальность", – пишет издание.

И Ханнинг, добавляет Spiegel, точно об этом знал. Ведь сам лет двадцать назад заявлял, что разведывательная служба "не может принять, когда бывший сотрудник раскрывает служебные тайны и ставит под угрозу источники".

Представители BND, по-видимому, на этой неделе начали обращаться к иностранным партнерским службам, чтобы сообщить своим коллегам, что они пока не знают полного масштаба нанесенного ущерба, но будут предоставлять эту информацию по мере ее поступления. С некоторыми коллегами лично беседовал глава BND Йегер.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября в Германии арестовали экс-главу разведки по подозрению в шпионаже и государственной измене.