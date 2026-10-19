Двое граждан Финляндии годами продавали России электронику для ракет: все подробности

Двое граждан Финляндии в течение многих лет поставляли через международную сеть российскому военно-промышленному комплексу электронные компоненты, используемые в производстве ракет. Общая стоимость поставленной электроники составила не менее 30 млн евро. Это исключительный случай даже в мировом масштабе.

Об этом говорится в расследовании программы MOT финского вещателя Yle. Журналисты установили, что один из участников схемы продолжает свою деятельность.

Кто стоял за схемой

Одним из главных финских фигурантов расследования является Денис Емельянов, получивший финское гражданство в 2018 году и проживающий в поселке Луумяки в Южной Карелии.

Официально Емельянов является предпринимателем и владельцем интернет-магазина ножей в Лаппеенранти. В то же время его компания, зарегистрированная в Гонконге, на протяжении многих лет экспортировала в Россию электронные компоненты.

Денис Емельянов официально я... Источник: Калле Шёнберг / Yle Развернуть

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года объемы этого бизнеса резко выросли. Товары поступали российским компаниям, обслуживавшим военно-промышленный комплекс РФ.

Осенью 2023 года компания Емельянова была включена в санкционный список Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое контролирует экспорт товаров двойного назначения. Это фактически закрыло компании доступ к американским поставщикам и технологиям.

Однако бизнес успел принести Емельянову значительную прибыль. Если раньше его доходы в Финляндии составляли лишь десятки тысяч евро, то после начала торговли электронными компонентами они выросли до сотен тысяч.

В 2024 году Емельянов приобрел недвижимость в Италии. По данным расследования, его компания поставила в Россию электроники на сумму более 20 млн евро.

Второй участник владеет компанией в Сербии

Емельянов действовал не в одиночку. Его бизнес-партнером и соседом в Луумяки был гражданин Финляндии эстонского происхождения, владевший зарегистрированной в Сербии компанией AK Technology.

По данным Yle MOT, эта фирма поставила в Россию товаров военного назначения на сумму более 8 млн евро.

Журналисты также выяснили, что владелец сербской компании был номинальным руководителем. Юридический адрес компании оказался виртуальным офисом, предоставляющим иностранцам удаленные корпоративные услуги.

Юрист с российскими связями

AK Technology была основана примерно через полгода после начала российского вторжения в Украину. В регистрационных документах был указан электронный адрес юриста, проживающего в Сербии и возглавляющего юридическую фирму, которая занималась регистрацией этой компании и ведением её дел.

По данным Yle MOT, юрист имеет российское происхождение и тесные связи с россиянами — его услуги даже рекомендует соотечественникам посольство РФ в Сербии.

Кроме того, он входит в сербско-российский культурный фонд, который занимается распространением российской пропаганды и является одним из инструментов так называемой "мягкой силы" Кремля. Фонд возглавляет мать юриста, родившаяся в России.

Финский дуэт был частью международной сети

Прямой экспорт из Финляндии в РФ был невозможен из-за санкций ЕС, поэтому поставки осуществлялись через международную сеть компаний.

Издание отмечает, что Россия не способна производить достаточное количество такой электроники самостоятельно, поэтому создала международную сеть, в которую входят компании и бизнесмены из десятков стран. Финский дуэт был частью этой обширной сети, торгуя с Россией как по отдельности, так и совместно.

Кому в России продавали электронику

До переезда в Финляндию Емельянов занимал руководящую должность в петербургской компании PetroInTrade, которую позже переименовали в PT Electronic. Она специализируется на продаже электронных компонентов.

В настоящее время эта компания находится под западными санкциями из-за помощи российской военной машине в войне против Украины. В то же время Емельянов, по данным расследования, продолжил сотрудничать со своим бывшим работодателем.

Анализ международных таможенных данных показал, что Емельянов и его сосед имели практически одних и тех же клиентов в России. Значительная часть этих компаний связана между собой деловыми отношениями и общими адресами.

Многие из них также фигурируют в списке подрядчиков российской армии.

Крупнейшим российским партнером финских предпринимателей была компания, поставляющая детали на Арзамасский приборостроительный завод. На этом предприятии производят, в частности, элементы, обеспечивающие стабильность ракет в полёте и точность их наведения даже при наличии помех на траектории.

Связь с ракетами Х-101

В июле 2024 года Россия нанесла удар крылатой ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки погибли люди, десятки были ранены.

Именно ракеты этого типа Россия регулярно использует для убийства жителей Украины.

По данным Yle MOT, двое граждан Финляндии продали российской стороне огромные объемы электроники, которая, в частности, может обеспечивать точность попадания ракет в цель.

Журналисты отмечают, что поставки электроники такого масштаба со стороны финских граждан в период санкций ранее в Финляндии не выявлялись — это исключительный случай даже в мировом масштабе.

Емельянов отрицает нарушение санкций

Чтобы получить объяснения непосредственно от Емельянова, журналисты MOT отправились в Италию, где он приобрел дом с видом на озеро Маджоре.

Застать его там лично не удалось, однако впоследствии журналисты связались с предпринимателем по телефону.

Емельянов отрицал, что нарушал санкции или работал в интересах России.

"Никогда, никогда. К чёрту войну. Я уважаю законы Финляндии и не хочу поддерживать убийство людей", — заявил он.

Позже через финского юриста Емельянов передал более подробный ответ. Он утверждал, что товары поставлялись в Россию якобы исключительно для промышленного использования, а санкции ЕС он никогда намеренно не нарушал.

Схема продолжает работать

На первый взгляд, сеть начала сворачиваться. По данным реестра компаний Гонконга, Емельянов уже прекратил деятельность своей компании, а его сосед начал аналогичный процесс в отношении сербской фирмы.

Однако расследование Yle MOT показало, что бизнес продолжил работу в другой юрисдикции.

Емельянов занимает руководящую должность в новой компании, зарегистрированной в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. По данным журналистов, эта компания также экспортирует технологии в Россию.

В ней работают двое сотрудников, которые ранее представляли гонконгскую компанию Емельянова. На одного из них ранее был зарегистрирован адрес, связанный с подразделением российской военной разведки, ГРУ, через которое Россия добывает западные военные технологии.

По словам Емельянова, этот сотрудник прекратил службу в российской армии много лет назад. Проверить это невозможно, поскольку из России нет свежих таможенных данных.

Как сообщал OBOZ.UA, вопреки многочисленным западным санкциям страна-агрессор Россия продолжает массово использовать иностранные компоненты в своём оружии. По данным ГУР, в общей сложности в российских дронах и ракетах обнаружили более 100 иностранных компонентов.