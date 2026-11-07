Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы: что происходит

В субботу, 7 ноября, в Молдове зафиксировали два случая нарушения воздушного пространства объектами, похожими на аэростаты. Один заметили в Дрокиевском районе, а другой – в Сорокском районе.

Об этом сообщает NewsМaker. Оба летательных аппарата вскоре покинули территорию страны.

Что известно

О нарушении воздушного пространства двумя неизвестными объектами сообщили в министерство обороны Молдовы.

"Один из них заметили в Дрокиевском районе, второй пересек границу со стороны Украины в Сорокском районе. Оба объекта вскоре покинули воздушное пространство Молдовы", – говорится в сообщении.

Первый инцидент произошел 7 ноября в 09:15. Воздушный шар зафиксировали над селом Мошаны Дрокиевского района. Через семь минут, в 09:22, он покинул воздушное пространство Молдовы вблизи Елизаветовки.

Второй объект обнаружили в 10:35. Он пересек молдавскую границу со стороны Винницкой области Украины, двигаясь в направлении села Трифауцы Сорокского района. Уже через минуту аэростат покинул воздушное пространство страны возле Руслановки.

В минобороны Молдовы отметили, что Центр воздушных операций продолжает контролировать ситуацию и следить за воздушным пространством государства.

Напомним, 23 октября в поселке Киштельница Теленештского района Молдовы нашли российский ударный дрон "Герань", который упал неподалеку от жилого дома, но, к счастью, не взорвался. БПЛА российских захватчиков упал всего в 100 метрах от жилья.

Как сообщал OBOZ.UA, первый в октябре "неизвестный" российский дрон, о котором упомянули в молдавском минобороны, залетел в республику 16 октября. В отличие от второго, он упал и взорвался – опасный инцидент произошел возле села Скаяны в Дондюшанском районе.

Причем 15–16 октября в воздушном пространстве страны зафиксировали шесть случаев несанкционированного пролета беспилотников.