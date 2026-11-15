Дроны атаковали три торговых судна в открытом море у берегов Румынии: власти страны отреагировали

В Черном море неподалеку от румынского города Сулина вечером 14 ноября беспилотники атаковали три торговых судна. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил эти удары, назвав их недопустимыми и нарушающими международное право.

Об этом сообщает румынское издание Informat.ro. По словам главы правительства, инциденты произошли в открытом море неподалеку от дельты Дуная и вызвали немедленную реакцию румынских военных.

Как отреагировали румынские военные

После поражения судов радары Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали воздушные цели в этом районе. Военно-воздушные силы страны дважды поднимали в небо истребители.

Румынские власти также поддерживали связь, чтобы следить за ситуацией и обеспечивать безопасность моряков.

В Румынии заявили об угрозе безопасности в Черном море

Никулеску подчеркнул, что эти атаки свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью на море из-за войны, которую Россия ведет против Украины. По его словам, правительство продолжит принимать необходимые меры вместе с союзниками для усиления безопасности в Черном море.

Премьер-министр также отметил, что это направление остается одним из приоритетов правительства. В этом вопросе Румыния сотрудничает с региональными партнерами и НАТО.

Атаки на торговые суда и обнаружение воздушных целей вызвали оперативную военную реакцию в районе, имеющем стратегическое значение для Румынии и региональных коммерческих перевозок.

Предыдущие атаки на торговые суда в Черном море

Напомним, министр иностранных дел Румынии Оана Цою возложила на Россию ответственность за атаки на гражданские суда в Черном море, в результате которых за сутки погибли как минимум 8 человек. Она подчеркнула, что российские удары превращают акваторию в опасную зону для торгового судоходства и являются преступлением.

По словам Цою, в течение 24 часов атаке подверглись 4 торговых судна, в частности в территориальных водах и исключительной экономической зоне Румынии. Бухарест координировал действия с НАТО и европейскими партнерами, а также призвал к прекращению огня в Черном море, чтобы защитить гражданское судоходство.

Как писал OBOZ.UA, в территориальных водах Румынии беспилотник атаковал грузовое судно Larissa 1, следовавшее в Украину. В результате удара был поврежден грузовой кран, однако пожара и других серьезных разрушений не зафиксировали. Никто из членов экипажа не пострадал, а судно смогло продолжить движение.