В Ормузском проливе сгорели 11 танкеров.

"Некоторые из них затонули": в Иране сказали, сколько танкеров сгорели в Ормузском проливе за последние девять

За девять дней в Ормузском проливе загорелись 11 нефтяных танкеров. В Военно-морских силах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана отметили, что некоторые суда затонули.

Иранская сторона утверждает, что все эти танкеры пытались обойти определенный Тегераном маршрут прохода через Ормузский пролив. Об этом КСИР сообщил в понедельник, 2 ноября, в публикации в социальной сети X.

По данным иранских военных, пожары на судах фиксировали с 25 октября.

Пожары на судах фиксировали с 25 октября. Источник: X

В сообщении Военно-морских сил КСИР говорится, что за девять дней в Ормузском проливе загорелись 11 разных нефтяных танкеров.

Иранские военные связали начало этого периода с 25 октября – датой демонстративного визита командующего Центральным командованием США (CENTCOM), адмирала Брэда Купера, в Ормузский пролив.

В КСИР заявили, что суда пытались пройти в обход установленного Ираном законного маршрута. Часть танкеров, по словам представителей корпуса, после пожаров затонула.

Что известно

В сообщении иранской стороны указано, что речь идет о 11 отдельных нефтяных танкерах, на которых произошли пожары в период с 25 октября по 2 ноября.

В то же время в сообщении не уточняется:

Названия танкеров, на которых произошли пожары.

Страны, под флагами которых ходили эти суда.

Причины возгорания на каждом из танкеров.

Точное количество затонувших судов.

КСИР не привел дополнительных подробностей об обстоятельствах каждого инцидента. В своем заявлении военные ограничились общим количеством судов, на которых возникли пожары, и сообщением о том, что некоторые из них пошли на дно.

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