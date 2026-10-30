Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot на $2,1 млрд
Установка Patriot. Иллюстративное фото.
Источник: CNN
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу военной продукции правительству Украины, а именно зенитных ракет для Patriot модификации PAC-3 Missile Segment Enhancement и связанного с ними оборудования. Киев запросил 500 таких боеприпасов.
Общая стоимость этого пакета составляет 2,1 миллиарда долларов. Закупка будет полностью финансироваться партнерами и союзниками, заявила пресс-служба на сайте американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 30 октября.
Помимо ракет, США должны продать "секретные и несекретные запчасти для PAC-3 MSE и другие связанные элементы логистики и программной поддержки".
Киев оплатит эту покупку за счет пожертвований Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART и национальных средств, профинансированных займом Европейского Союза.
"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, что является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", – сообщили в Госдепартаменте.
Там также отметили, что потенциальная сделка "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".
Добавим: это сообщение является лишь этапом официального информирования Конгресса о вероятной сделке. Переговоры о заключении контракта начнутся после 30-дневного периода рассмотрения Конгрессом США.
Не уточняется, когда американская компания Lockheed Martin сможет приступить к выполнению заказа. Учитывая количество заказанных боеприпасов, речь, скорее всего, идет о следующих нескольких годах и поэтапной передаче ракет.
Как писал OBOZ.UA:
– Страны НАТО опасаются, что Вашингтон может отложить передачу ракет Patriot, о которых правительства Украины и США уже договорились, до промежуточных выборов 3 ноября.
– В 2026 году наша страна получает в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot в месяц. Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке попросил утвердить дополнительный пакет помощи на зимний период.
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