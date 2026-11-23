Демократы получили наибольшее число мест в Палате представителей США за более чем 30 лет: что это означает

На промежуточных выборах в Конгресс США Демократическая партия получила самое большое за более чем 30 лет представительство в Палате представителей. С января у демократов в нижней палате законодательного органа будет не менее 258 из 435 мест.

Лучший результат за несколько десятилетий дает демократам не только серьезные возможности для управления страной, но и создает давление на партию, которой придется выполнять предвыборные обещания. Об этом сообщает The Associated Press.

Демократы показали лучший результат на выборах в Палату представителей с начала 1990-х

В АР констатировали, что демократы в Палате представителей показали свой лучший результат на всеобщих выборах за последние десятилетия, получив не менее 258 мест в "победе, невиданной с 1992 года".

"Это создает не только огромные возможности для управления, но и сильное давление, связанное с выполнением предвыборных обещаний и приоритетов", – говорится в материале.

На ноябрьских выборах демократы получили уже 44 места – на четыре больше, чем 40, которые они получили на первых промежуточных выборах президента Дональда Трампа в 2018 году.

Порог в 258 мест был преодолен в воскресенье, 22 ноября, когда стало известно, что в воскресенье после того, как демократ Чак Габбард победил республиканку Вирджинию Фокс в Северной Каролине.

Судьба еще четырех мест в Палате представителей пока не решена: по одному в Миннесоте и Теннесси и два в Луизиане, там пройдет второй тур голосования в декабре.

Республиканцы будут в меньшинстве и будут иметь не менее 173 мест.

"Это важное событие в Палате представителей, состоящей из 435 членов, предполагает разделение власти: Сенат также находится в руках демократов, а президентом в Белом доме является республиканец. Воодушевленные демократы готовят 100-дневный план решения проблемы роста стоимости жизни, одновременно сталкиваясь с масштабным планом надзора за Трампом на оставшуюся часть его второго срока на посту", – говорится в материале.

Количество демократов в Палате представителей будет больше, чем любое, которое партия получала на выборах со времен первого избрания Билла Клинтона президентом в 1992 году (258) или избрания Барака Обамы в 2008 году (257), однако это не совсем кульминация эпохи Франклина Д. Рузвельта, когда большинство демократов в Палате представителей превысило 300.

Этот результат открывает новые возможности и ставит новые задачи.

"Ну, черт возьми, мы должны чувствовать давление.. В этой стране умирают люди, люди теряют медицинское обслуживание, средства к существованию, фермы, их терроризирует ICE... Если вы не чувствуете срочности и давления на этой работе, а также отчаянного желания помогать людям, то вам не место под этим куполом Капитолия", – сказал представитель Демократической партии от Колорадо Джейсон Кроу, бывший армейский рейнджер.

В АР отметили, что такие цифры подчеркивают "необычайный масштаб побед демократов, охвативших все штаты – от самых республиканских до Среднего Запада и Восточного побережья, поскольку избиратели, разозленные высокими ценами и войной в Иране, а также обеспокоенные коррупцией, ясно выразили свое недовольство Трампом".

"Взяв под контроль и Палату представителей, и Сенат в январе, демократы заручатся поддержкой избирателей и будут ощущать на себе ожидания, связанные с выполнением своих обязанностей. Демократы получили большинство в Сенате – 56 из 100 мест, что стало их самым значительным преимуществом за более чем десять лет. В рамках своей 100-дневной программы демократы планируют быстро проголосовать за отмену сокращений Medicaid, предложенных республиканцами, и восстановление налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании, действие которых республиканцы позволили прекратить", – отмечает агентство.

Демократы пообещали использовать свои полномочия по вызову в суд и начать ряд расследований, чтобы реализовать роль Конгресса как сдерживающего фактора президентской власти. Они планируют выяснить, как Трамп и его семья разбогатели с момента его возвращения на пост.

Лидер демократов из Нью-Йорка Хаким Джеффрис, который, вероятно, станет спикером Палаты представителей, не исключает попытки импичмента Трампа в третий раз.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Сенат США заблокировал резолюцию, которая обязывает Трампа прекратить войну в Иране.

Речь идет еще о прежнем составе верхней палаты Конгресса, где большинство составляют республиканцы.