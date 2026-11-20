Дания выслала российского военного атташе: у Путина ответили

В Дании объявили, что из страны был выслан российский военный атташе после того, как там сорвали покушение на украинского рэпера Kyivstoner. Кроме того, российским гражданам будут выдавать меньше "ненужных виз".

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и призвал ЕС поступить так же. Его цитирует TV 2 Nyheder.

Расмуссен заявил, что власти страны "абсолютно уверены" во вмешательстве российской разведки.

Министр юстиции Дании Николай Ваммен добавил, что Полиция безопасности (PET) получит дополнительные ресурсы, а также что наказание за совершение преступлений в интересах иностранных государств должно быть ужесточено.

Оба министра подчеркнули серьезность растущей угрозы со стороны России и отметили, что сейчас важнее всего – "не терять уверенности" и продолжать оказывать поддержку Украине.

Журналисты также спросили, планируется ли разорвать дипломатические отношения с Россией на фоне этого дела. Расмуссен отверг такую возможность, отметив, что важно поддерживать диалог в "мире, полном неопределенности и конфликтов".

На решение Дании относительно военного атташе уже отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "даст соответствующий ответ".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дании правоохранители сорвали предполагаемый заговор с целью убийства украинского рэпера Kyivstoner перед его запланированным концертом. В подготовке покушения подозревают двух граждан Дании, которых, по данным следствия, могла завербовать российская разведка.

Мужчин задержали незадолго до выступления артиста, которое должно было состояться 25 сентября, но впоследствии его отменили.