Возможна ли глобальная вспышка чумы после первого случая смерти в России: ученые дали ответ

После смерти Дарьи Шипиловой, 28-летней сотрудницы противочумного института, в Иркутской области возникли опасения относительно возможного распространения чумы. В то же время эксперты считают, что этот случай вряд ли станет началом глобальной вспышки. На это есть несколько причин.

BBC сообщает, что точная причина смерти женщины пока не установлена — лабораторные исследования продолжаются. По данным Всемирной организации здравоохранения, всех людей, которые контактировали с ней, уже выявили и взяли под медицинское наблюдение.

Как передается легочная чума

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Заболевание имеет три основные клинические формы — бубонную, легочную и септическую.

Наиболее распространенной является бубонная чума. Человек обычно заражается через укусы инфицированных блох. Попав в организм, бактерия достигает лимфатических узлов, где возникают болезненные бубоны. От человека к человеку эта форма передается редко, однако возбудитель может попасть в кровь или легкие — тогда развивается септическая или легочная чума.

Именно легочная форма представляет наибольшую опасность с точки зрения передачи между людьми. Бактерия может распространяться через мелкие капли, выделяемые при кашле или чихании. Без своевременного лечения болезнь часто приводит к смерти, а первые симптомы могут появиться уже через 24 часа после заражения.

В то же время сегодня условия для масштабного распространения чумы значительно отличаются от тех, что были в прошлом. Важную роль играет доступность антибиотиков: легочная чума, которая без лечения почти всегда смертельна, при своевременной терапии поддается лечению.

Современная медицина значительно меняет ситуацию

Профессор Оксфордского университета Пьеро Оллиаро отметил, что для лечения бубонной чумы существует два эффективных препарата.

В 2025 году Оллиаро и его коллеги опубликовали результаты первого рандомизированного контролируемого исследования лечения этой формы заболевания на Мадагаскаре. Эффективность перорального ципрофлоксацина составила 91%, а инъекционного аминогликозида — 92%. Среди небольшого числа пациентов, у которых развилась легочная форма, 85% выздоровели и выжили при условии своевременного лечения.

В то же время легочная чума имеет важную особенность, отличающую её от COVID-19: передаваться от человека к человеку она начинает только после появления симптомов. Обычно первые признаки болезни возникают примерно через сутки после заражения.

Симптомы при этом тяжелые и заметные, поэтому новые случаи можно быстро выявить, изолировать больных и начать лечение, не давая инфекции распространяться дальше.

"Это не то заболевание, которое можно не заметить, когда люди садятся в самолет, путешествуют по миру, а повсюду появляются новые случаи", — пояснила Зания Стаматаки, доцент кафедры вирусной иммунологии Бирмингемского университета. По её словам, распространение болезни быстро стало бы очевидным.

По данным ВОЗ, все контактные лица уже выявлены и взяты под наблюдение, и на данный момент ни у кого из них нет симптомов заболевания. Такой подход соответствует рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США: людей, которые могли заразиться, необходимо выявлять, наблюдать за ними, при необходимости обследовать, изолировать и назначать антибиотики.

Какой риск видит ВОЗ

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что первоначальный риск для Иркутска оценивается как умеренный или низкий. Для России в целом он является низким, а для Европейского региона ВОЗ — очень низким. В то же время организация будет пересматривать эти показатели по мере поступления новой информации.

Эксперты отмечают, что заражение чумой в лабораторных условиях происходит крайне редко, ведь работа с возбудителем предполагает соблюдение строгих протоколов безопасности.

Сотрудники таких лабораторий используют полный комплект средств индивидуальной защиты, а образцы обрабатывают в специальных боксах с отрицательным давлением воздуха. Это обеспечивает движение воздуха внутрь бокса, а не в сторону сотрудника. Даже при транспортировке пробирки помещают в дополнительный защитный контейнер. Кроме того, сотрудники проходят специальную подготовку ещё до начала работы.

Почему чума когда-то распространялась значительно быстрее

Одной из причин масштабной эпидемии чумы в Европе XIV века были плохие санитарные и бытовые условия. На улицах скапливались отходы и остатки пищи, создавая благоприятные условия для чёрных крыс, которые переносили заражённых блох. Люди жили в тесноте, а торговцы месяцами находились на переполненных кораблях.

"Черная смерть", вызванная бубонной и легочной формами чумы, в XIV веке унесла в Европе жизни более 25 млн человек — от трети до двух третей населения. Важную роль в распространении болезни сыграли новые торговые маршруты, а также перевозка зерна, муки и других товаров на кораблях.

Сегодня чума никуда не исчезла. Бактерия циркулирует среди популяций грызунов в Африке, Азии, Южной Америке и даже в США. В Соединенных Штатах ежегодно регистрируется в среднем около семи случаев заболевания людей.

Локальные вспышки время от времени возникают и в других регионах, в частности с передачей легочной формы от человека к человеку. Так, в 2017 году на Мадагаскаре зафиксировали 2417 случаев чумы и 209 смертей. В то же время, по словам Оллиаро, эта вспышка в конечном итоге завершилась, что свидетельствует о том, что подобные эпидемии обычно остаются локальными и не перерастают в пандемии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28-летняя Дарья Шипилова работала в противочумном институте в Иркутской области. Она могла заболеть после того, как разбила пробирку с возбудителем чумы, или во время полевой поездки в Бурятию, где болезнь является эндемичной среди диких животных.

На фоне сообщений о возможной легочной чуме Посольство США в Москве заявило, что следит за ситуацией. Американцам, которые уже находятся в РФ, рекомендуют покинуть страну.