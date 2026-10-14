Блог | Почему Европа не может полностью заменить США в сдерживании России

Война в Украине все острее ставит вопрос о соотношении военной поддержки Европы, стратегической роли США и возможностей дипломатического урегулирования конфликта. Киев стремится превратить военное давление на Россию в переговорный результат. Европейские партнеры увеличивают финансовую и военную поддержку Украины, в то время как Вашингтон сохраняет важную роль в стратегическом сдерживании Москвы и возможном урегулировании войны. Но насколько Европа способна заменить США, если американская переговорная позиция будет частично расходиться с украинской? Ответ помогает найти концепция Генри Киссинджера, который рассматривал сдерживание СССР как сочетание военной силы, экономического влияния и дипломатии.

В механизме сдерживания Киссинджера можно выделить шесть элементов: военное равновесие, убедительность стратегических обязательств, сочетание давления с переговорами, экономические стимулы и ограничения (linkage), управляемая эскалация и дипломатический выход. Наибольшая зависимость Европы от США сосредоточена в трех сферах: стратегическое военное равновесие, убедительность гарантий безопасности и управление рисками эскалации с ядерной Россией. Франция и Великобритания обладают собственными ядерными силами, но не могут полностью воспроизвести американскую систему разведки, противоракетной обороны, логистики и стратегического командования.

В то же время не следует преувеличивать масштабы европейской зависимости. Европа способна самостоятельно финансировать значительную часть потребностей Украины, производить артиллерийские боеприпасы, беспилотники, бронетехнику, развивать собственные системы ПВО, вводить санкции. Однако отдельные американские технологии, системы вооружений и разведывательные возможности быстро заменить сложно. По данным Kiel Institute от 13 августа 2026 года, Европа увеличила объемы помощи Украине, однако американское вооружение остается важным компонентом ее военной поддержки. Особое значение имеет принцип Киссинджера "linkage": экономические выгоды для Москвы должны рассматриваться во взаимосвязи с ее военным и политическим поведением. Поэтому американо-российский экономический торг, если он недостаточно увязан с условиями прекращения войны, может ослабить переговорные позиции Украины.

Для переговорной автономии Украины необходимо различать три уровня возможного замещения США Европой. Первый – финансовый, где Европа располагает ресурсами и потенциалом для компенсации американской помощи. Второй – военно-технологический, где возможно частичное замещение, но с ограничениями в отношении отдельных систем ПВО, высокоточного оружия, разведки и военного управления. Третий – стратегически-переговорный, где Европа может создавать собственные гарантии безопасности и вести переговоры, но не может обязать США применять свои военные возможности, изменять американские санкции или выполнять будущие договоренности. Именно третий уровень в наибольшей степени влияет на архитектуру возможного урегулирования, поскольку финансирование Украины и обеспечение ее долгосрочной безопасности – не тождественные задачи.

Отсюда возникает структурная асимметрия между Украиной, Европой и США. Украина несет основную физическую цену войны, Европа может увеличивать военную и финансовую поддержку, но Вашингтон сохраняет инструменты, способные существенно влиять на условия урегулирования. Если военная эскалация продолжается, а ключевые параметры договоренностей формируются преимущественно в рамках американо-российского диалога, возникает риск расхождения между теми, кто несет основные потери, и теми, кто контролирует часть решающих переговорных рычагов. В то же время Европа не лишена собственного влияния, а Украина сохраняет политическую субъектность. Однако при недостаточной согласованности позиций партнеров цена украинского права отклонить неприемлемое соглашение может расти.

Главный вывод из логики Киссинджера: Европа может в значительной степени заменить американское финансирование, частично – военно-технологическую поддержку, но пока не способна полностью воспроизвести американскую роль в стратегическом сдерживании России. Поэтому увеличение европейской помощи само по себе не гарантирует Украине большей переговорной автономии. Решающий вопрос – сможет ли Европа превратить свои ресурсы в самостоятельные гарантии безопасности и переговорные рычаги. Пока этого не произошло, Украина вместе с Европой может поддерживать военное давление на Россию, не имея достаточного влияния на механизм его преобразования в политическое соглашение. То есть Европа не способна обеспечить Украине политический выход из войны. Именно поэтому хорошие, стабильные и доверительные отношения Украины с США остаются одним из ключевых условий сохранения ее переговорной автономии, влияния на содержание будущих договоренностей и обеспечения гарантий безопасности.