"Четкий сигнал для России": НАТО проведет важные ядерные учения — Politico

НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в Италии с 13 по 23 октября. В них примут участие 17 стран-членов Альянса. В этом году маневры пройдут на фоне обострения отношений с Россией и обмена письмами между Москвой и НАТО.

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей Альянса. Там поясняют, что учения проводятся ежегодно для поддержания готовности союзных сил и обеспечения безопасности ядерного потенциала.

"Мы проводим это ежегодно, и… это также является четким сигналом для таких стран, как Россия, что нет причин для беспокойства. Это предсказуемо, и нет оснований для просчетов", — подчеркнула директор по вопросам ядерной политики НАТО Насима Барроуз.

По её словам, учения призваны поддерживать боеготовность сил стран-союзниц и гарантировать безопасность ядерного потенциала Альянса.

Как Москва отреагировала на учения

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией возросла после августовских учений союзников вблизи Калининградской области. После них Москва направила Альянсу письмо с угрозами нанести удар по территории стран-членов и упоминанием о возможном применении ядерного оружия. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично осудил такие угрозы.

В то же время европейские страны обвиняют Россию в диверсиях и расширении кампании так называемых гибридных атак по всей Европе.

"Наша цель — действительно сохранить спокойствие", — заявил высокопоставленный представитель НАТО. Он добавил, что российские чиновники продолжают нагнетать напряженность, тогда как Альянс и впредь будет пытаться ее снизить.

Руководитель ядерных операций НАТО, полковник Вооруженных сил США Дэвид Булл отметил, что нынешние учения по масштабу и количеству участников не будут отличаться от предыдущих лет.

Военные будут отрабатывать различные сценарии – от имитации боевой готовности до тренировочных полётов. При этом реальное ядерное оружие применяться не будет.

К маневрам также будут привлечены самолеты двойного назначения и наземные подразделения. Они будут помогать проводить учения, а также отрабатывать процедуры погрузки, заправки и технического обслуживания самолетов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Москва пригрозила применить весь имеющийся арсенал вооружений, в том числе ядерное оружие, в случае попыток НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части России. Российская сторона обвинила Альянс в намерениях отрезать анклав и заявила о якобы усилении военной активности НАТО вблизи западных границ РФ.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подчеркнула, что Альянс носит исключительно оборонительный характер, а его действия и учения не представляют угрозы для России. Она также решительно осудила угрозы применения силы, в частности безответственную ядерную риторику Москвы.

Как писал OBOZ.UA, европейские спецслужбы предупредили о возможном усилении российских провокаций против стран НАТО. Глава чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка не исключил, что в ближайшие месяцы Россия может прибегнуть к ограниченному вторжению на территорию Альянса.

В то же время оценки европейских спецслужб относительно риска такого сценария расходятся. В частности, глава латвийской Службы государственной безопасности Нормундс Межвиец заявил, что его ведомство не видит признаков неизбежного нападения. В то же время он отметил признаки того, что Москва готовится к более решительным действиям в Европе.