через Новости Мир Во Франции возобновились уличные протесты, фиксируются столкновения с полицией: все подробности, фото

Несмотря на призывы организаторов, на протесты во Францию в субботу, 7 ноября, по данным полиции страны, вышли 146 тысяч человек, в том числе 46 тысяч протестовали в Париже. В профсоюзах страны – а именно они организуют акции – называют другие цифры. Так, организаторы оценивают количество протестующих в субботу в 250 тысяч по всей стране и 75 тысяч – в столице.

Так или иначе, это все равно меньше, чем рассчитывали организаторы, отмечают в AFP. В агентстве утверждают, что это меньше, чем в предыдущие выходные, и напоминают, что в прошлый четверг, по данным властей, протестовали почти 600 тысяч человек (хотя организаторы говорят о 1,6 миллионах).

Субботняя статистика

Париж, 7 ноября. Источник: AFP

В Париже полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против людей, которые бросали камни и самодельные фейерверки в правоохранителей. Зафиксировано нападение одной группы протестующих (общая численность группы – 200 человек) на офицеров полиции. Нападение произошло, когда правоохранители пытались арестовать мужчину, который поджег мусорный бак на площади.

Всего правопорядок в столице пытались обеспечить 70 тысяч офицеров полиции и жандармов.

Париж, 7 ноября. Источник: AFP

Столкновения с правоохранителями, как и прежде, чаще всего фиксировали вечером, уже после окончания официально зарегистрированных акций.

В субботу состоялось уже традиционное шествие протестующих от площади Республики до площади Нации на востоке города (где вспыхнули столкновения в конце протеста). Но известное движение "желтых жилетов" призвало к незарегистрированному шествию на площадь Согласия в центре Парижа (в нескольких метрах от Елисейского дворца и резиденции президента и нижней палаты парламента).

Это шествие блокировали, а затем и разогнали уже непосредственно на площади Согласия.

"Витрины магазинов в Париже и других городах остаются забаррикадированными и закрытыми даже днем, чтобы предотвратить возможное ограбление", – передают журналисты агентства.

Париж, 7 ноября. Источник: AFP

Что предшествовало

Еще на прошлой неделе Францию и ряд других европейских стран накрыла очередная, как считается, уже третья волна протестов. Участники массовых беспорядков продолжают выходить на улицы городов якобы из-за роста стоимости жизни, падения уровня государственных услуг и социального неравенства.

Париж, 7 ноября. Источник: AFP

Так, по всей территории Франции 31 октября около 320 тыс. человек приняли участие в 150 акциях.

В последнее время правоохранители добавляют к слову "протесты" слово "мирные". Дело в том, что подавляющее большинство из них в первых двух волнах сопровождалось насилием, погромами, грабежами и вандализмом.

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от Франции и Германии, в Италии протесты с погромами полностью прекратились. И уже в последние выходные в стране было спокойно. Это стало результатом жестких и оперативных мер правительства Джорджи Мелони, которые кардинально изменили правила игры для протестующих и заблокировали повторение масштабного насилия.

Ситуацию на итальянских улицах удалось мгновенно стабилизировать с помощью всего четырех новых инструментов безопасности.