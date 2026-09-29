Чехия планирует направить две механизированные бригады в случае нападения на страны Балтии: Бабиш упомянул о 5-й статье НАТО

Чехия готова выполнить свои обязательства перед НАТО в случае российского нападения на одну из стран Балтии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага готовится к возможным вызовам в сфере безопасности и обсуждает их, в частности, с президентом Петером Павелом.

По его словам, в случае нападения России Чехия должна направить две механизированные бригады в соответствии со статьей 5 НАТО. В то же время Бабиш отметил, что подробности подготовки не разглашаются.

Чехия готовится к возможным действиям России

На вопрос о том, готовится ли Прага к возможным действиям России против НАТО, Бабиш ответил, что ведет обсуждения по вопросам вызовов в сфере безопасности, в частности с президентом Петром Павелом.

"То, что мы не говорим об этом и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом. Конечно, мы готовимся", — сказал чешский премьер.

Он добавил, что в случае нападения России на одну из стран Балтии Чехия будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Бабиш упомянул статью 5 НАТО

"Если, не дай Бог, Россия нападет на одну из стран Балтии, то согласно статье 5 (обязательства членов НАТО по взаимной обороне) мы должны направить две наши механизированные бригады", — заявил Бабиш.

В то же время он подчеркнул, что Прага обсуждает эти вопросы, однако не намерена раскрывать секретную информацию.

Ранее Бабиш неоднократно заявлял о необходимости того, чтобы европейские лидеры способствовали миру. Во время президентской кампании 2023 года он подвергся критике из-за заявления, что не отправит чешских солдат воевать за союзников.

В Чехии говорят о гибридной войне

Правительства и разведывательные службы стран Западной Европы заявляют о росте вероятности усиления Россией гибридных атак, в частности диверсий или даже ограниченного военного нападения.

В этом месяце Бабиш, не вдаваясь в подробности, заявил, что Россия ведет гибридную войну против Чехии. По его словам, разведывательные службы уделяют этому вопросу максимальное внимание.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 17 сентября неожиданно выразил поддержку Украине . По его словам, Европа и США должны совместно убедить Украину и страну-агрессора Россию сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну. Другой путь приведет к Третьей мировой войне, отметил Бабиш.