Часть была закопана в лесах: в Венгрии у экс-министра времен Орбана нашли почти $20 млн

В Венгрии в ходе расследования дела о взяточничестве против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака изъяли наличные на миллионы долларов. Деньги находили в разных местах по всей стране: часть закопали в лесах, другую спрятали в хозяйственных постройках, на складах и в жилом помещении.

Общая сумма изъятых средств составляет более 5 млрд форинтов, а также миллионы евро и долларов. Об этом пишут Reuters и MTI.

Где нашли деньги экс-министра

12 и 13 ноября 2026 года Национальное управление по вопросам возврата и защиты активов (NVVH) провело скоординированные следственные мероприятия в нескольких местах страны. Обыски прошли в Будапеште, а также в медье Пешт, Бекеш и Ноград в рамках уголовного производства в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Шеста́ка.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили крупные суммы наличных, спрятанные в разных местах. Деньги были закопаны в лесах, спрятаны в сельскохозяйственных постройках, на складах и в жилом доме. Часть средств хранилась в сейфе высокого класса защиты, установленном в уединенном месте.

Всего за два дня следователи изъяли 5 071 632 000 венгерских форинтов, 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов США.

Сегодня изъятые средства перечислили на счет Государственного казначейства Венгрии. В NVVH поблагодарили сотрудников отдела криминалистики Национального бюро расследований, полиции быстрого реагирования, Национальной налоговой и таможенной администрации, а также Государственное казначейство за помощь и сотрудничество.

Подсчет наличных длился восемь часов

По словам министра финансов Андраша Кармана, подсчет изъятых денег стал масштабной операцией. Десять сотрудников Государственного казначейства работали над этим восемь часов, используя пять счетных машин.

В пересчете на доллары изъятая сумма составляет примерно 15,33 млн долларов в форинтах, 2,93 млн долларов в евро и еще 1,26 млн долларов наличными. Всего это почти 20 млн долларов.

Шестак занимал должность министра национального развития в правительстве Виктора Орбана с 2014 до 2018 года. Он отрицает любые правонарушения. Его адвокат Габор Папп не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать заявление управления по возвращению активов.

В Венгрии развернули антикоррупционную кампанию

Расследование в отношении Шестака проходит на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Венгрии после смены власти. В апреле премьер-министр Петер Мадьяр победил на выборах Виктора Орбана, который возглавлял страну в течение 16 лет.

Мадьяр пообещал восстановить отношения с Европейским Союзом, ухудшившиеся из-за многолетних конфликтов во времена предыдущего правительства, а также расследовать обвинения в коррупции. Эту кампанию правоцентристская венгерская партия назвала "Операцией Чистилище".

В рамках отдельных расследований по обвинениям в коррупции арестовали двух бывших министров правительства Орбана и экс-главу Центрального банка Дьердя Матольчи. Они отрицают свою вину.

Кроме того, власти задержали брата Орбана по делу о незаконной переправке людей. Сам бывший премьер назвал это политической местью.

По результатам опроса компании Median, опубликованного на этой неделе на сайте новостей HVG, 70% респондентов считают антикоррупционную кампанию "очень важной".

Мадьяр назвал изъятие денег концом "мафии"

Петер Мадьяр заявил, что возвращение наличных знаменует завершение того, что он назвал "мафией". По его словам, она была связана с националистической партией "Фидес" Виктора Орбана и ее союзниками – христианскими демократами, которые находились у власти в течение 16 лет.

Политолог Габор Торок также прокомментировал последствия публикации фотографий огромных стопок наличных. По его мнению, эти изображения настолько красноречивы, что могут предвещать крах "Фидес".

По данным опроса Median, к ноябрю поддержка партии сократилась вдвое по сравнению с показателями до выборов и составляла лишь 16% избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский суд согласился с предложением прокуратуры взять под стражу брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона. Его отправили в СИЗО на один месяц. Вместе с Ароном Орбаном под стражу на такой же срок отправлена и его партнерша. Третий фигурант дела о незаконной визовой схеме в Венгрии взят "под судебный надзор" на четыре месяца – он не может покидать страну и должен носить электронный браслет.