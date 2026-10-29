Бились руками и ногами: в парламенте Армении депутаты устроили массовую драку. Видео

Утром 29 октября в парламенте Армении депутаты устроили массовую драку. Сначала между депутатами от правительства и оппозиции вспыхнул словесный спор, который в итоге перерос в потасовку.

Во время столкновения депутаты били и пинали друг друга руками и ногами. Об этом сообщает ABC Media.

С чего началась драка

Во время выступления члена фракции "Гражданский договор" Тарона Чахояна в парламенте между представителями коалиции и оппозиции возник спор и затем драка.

Чахояна критиковал оппозицию в отношении коррупционных рисков. Он упомянул заявление сына лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна о создании министерства, отвечающего потребностям женщи". На слова Чахояна отреагировал глава фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян.

Председатель Национального собрания Рубен Рубинян первоначально призвал депутатов вернуться на свои места и продолжить заседание, заявив, что он не будет объявлять перерыв, но страсти накалились еще больше.

Когда аргументов в виде кулаков уже не хватило, заместитель председателя Национального собрания Ваагн Алексанян попытался ударить оппозиционеров стулом. Уже после этого был объявлен перерыв, и охранники прибыли в зал с опозданием, когда драка уже приобрела массовый характер.

Позже кулачный бой продолжился в коридорах Национального собрания. Среди пострадавших депутатов был представитель партии "Сильная Армения" Андраник Геворгян. После того как он поскользнулся и упал, члены правящей партии избили его ногами.

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