"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем

80-летняя Мария, бабушка 24-летнего Михала Оксинского, которого обвиняют в нападении со стрельбой в центре Кракова, до сих пор не может поверить в то, что произошло. Женщина вспоминает внука как чуткого и отзывчивого человека, который помогал ей и раньше ходил в церковь.

Также она рассказала об увлечении оружием своего сына Януша, отца нападавшего, и о том, что тот подарил Михалу военную форму на совершеннолетие. Своими воспоминаниями Мария поделилась с журналистами Gazeta Wyborcza, которые приехали в родной город мужчины.

Что бабушка рассказала о Михале

80-летняя Мария призналась журналистам, что до сих пор не может понять, как ее внук мог совершить такое преступление.

"Он был таким хорошим ребенком. Не знаю, что на него нашло. Раньше он ходил в церковь, хотя в последнее время реже", – рассказала женщина.

По ее словам, тревожиться она начала еще в пятницу, когда ее сын Януш, отец Михала, не приехал за яйцами. Сначала Мария предположила, что мужчина сможет зайти на следующий день. Она объяснила, что у сына было много работы и иногда он работал даже по ночам.

Однако в субботу Януш также не появился. Тогда женщина начала звонить, но никто не отвечал.

"Никто не отвечал", – вспомнила она.

Позже племянница рассказала Марии о трагедии в Кракове и показала фотографию нападавшего. Женщина узнала в нем внука, но сначала не хотела верить увиденному.

"Боже мой, это же Михал? – подумала я, но не решилась сказать это вслух. Я думала, что это кто-то похожий, что это не может быть он", – рассказала бабушка.

Около 22:00 к ней приехала дочь и сообщила страшную новость: ее сын Януш, невестка и внучка погибли.