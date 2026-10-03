Великобритания снова хочет в ЕС? Опубликованы результаты опроса

Почти половина британцев поддерживают возможное возвращение Великобритании в Европейский Союз после следующих всеобщих выборов. О такой возможности ранее упоминал действующий премьер-министр страны Энди Бернем, возглавляющий Лейбористскую партию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Великобритании, о котором сообщает Guardian. Исследователи считают, что в случае, если Бернем предложит провести новый референдум и выступит за воссоединение страны с ЕС, это может принести его партии как минимум 7% на предстоящих выборах

Практически каждый второй британец поддерживает идею возможного возвращения страны в ЕС

Почти половина избирателей в Великобритании поддерживает позицию лидера Лейбористской партии Энди Бернема относительно возможного возвращения страны в Европейский Союз после следующих всеобщих выборов, свидетельствуют результаты опроса.

Вариант повторного вступления в ЕС поддерживают 49% респондентов. Против такого воссоединения высказались 28,5% опрошенных .

Поддержка возвращения Велико... Источник: Инфографика Guardian, переведённая с помощью инструментов ИИ Развернуть

За сохранение нынешних отношений Великобритании с ЕС, но с устранением как можно большего числа торговых барьеров высказались 48,2%, против выступили 20,9%. Таможенный союз поддерживают 47,1%, а против него – 20,7%.

Присоединение к единому рынку и ассоциированное членство поддерживают практически одинаково: за них высказались соответственно 45,1% и 45,5% респондентов , тогда как сохранение текущих отношений поддержали 42%.

Продолжение отдаления Великобритании от ЕС одобряют лишь 27,9%, против высказались 41,2%.

Более четверти опрошенных (25,9%) заявили, что хотят, чтобы Великобритания немедленно вновь присоединилась к ЕС, тогда как несколько меньшая доля (22,9%) считает, что это должно произойти в течение следующих трех лет, а 8,4% – в течение следующего десятилетия.

23% заявили, что вообще не хотят более тесных отношений.

Британцы сожалеют о Brexit

Ошибкой выход из ЕС считают 52,4% британцев . А вот 29,7% оценивают Brexit как правильный шаг. Не определились с отношением к этому вопросу 17,9% опрошенных .

Большинство британцев считаю... Источник: Инфографика Guardian, переведенная с помощью инструментов ИИ Развернуть

На вопрос, был ли Brexit успехом или провалом, 12,2% ответили , что это был успех, 54,9% назвали его провалом, 23,2% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 12 по 24 сентября. В нем принял участие 11 461 респондент.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании разрабатывает варианты углубления отношений с ЕС. По мнению Бернема, "Brexit принес больше вреда, чем пользы".