Великобритания предлагает свой "ядерный зонтик" девяти странам Европы: кто в списке и в чем суть

Великобритания в рамках более широкого сотрудничества в области обороны предложила девяти европейским странам свой "ядерный зонтик". Речь идет о Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщает Iltalehti. Ожидается, что соответствующее соглашение страны могут подписать в ноябре.

Участники JEF должны согласовать соглашение в Осло

О британской инициативе стало известно во время визита в Финляндию первого морского лорда и начальника штаба ВМС Великобритании адмирала сэра Гвина Дженкинса. В Хельсинки он провел встречу с председателем парламентского комитета по вопросам обороны Хейкки Аутто.

Окончательное решение по соглашению стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), может быть принято в ходе встречи в Осло в ноябре. Накануне, 29 сентября, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен должен провести предварительное обсуждение предстоящего заседания JEF в парламентском комитете.

"Ядерный зонтик" предусматривает гарантии безопасности от государства, обладающего ядерным оружием, для союзника, не имеющего собственного ядерного арсенала. По словам Хейкки Аутто, Лондон демонстрирует готовность углублять сотрудничество в рамках JEF, что открывает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере обороны.

Великобритания предлагает отдельные ядерные гарантии

Предложенная Великобританией модель предусматривает отдельные гарантии ядерного сдерживания, которые будут действовать вне рамок соответствующего механизма НАТО. В настоящее время расширенное ядерное сдерживание для неядерных членов Альянса обеспечивают США, Великобритания и Франция.

По словам Дженкинса, в случае с Финляндией британские гарантии связаны с возможностями подводных лодок Королевского флота, патрулирующих Атлантику.

Как отмечает издание, использование механизма JEF не предусматривает автоматического применения статьи 5 НАТО, которая определяет нападение на одного союзника как нападение на весь Альянс.

В то же время в начале сентября Финляндия присоединилась к французской инициативе в сфере ядерного сдерживания, которая также не предусматривает создания отдельного "ядерного зонтика".

Напомним, Франция начала углубленный диалог с рядом стран НАТО по вопросу укрепления безопасности Европы с помощью своего ядерного оружия. В Польше и Швеции уже подтвердили переговоры с Парижем о "ядерном зонтике".

Как писал OBOZ.UA, ранее в США обсуждали возможность размещения ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО. Такая инициатива призвана подтвердить союзникам неизменность американских гарантий безопасности.