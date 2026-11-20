Британия под давлением ЕС согласилась принять 100 тысяч иностранцев – The Guardian

Великобритания согласилась увеличить квоту для граждан стран Евросоюза, которые смогут приезжать в Англию по новой программе молодежной мобильности (Youth Mobility Scheme). Ежегодно ею смогут воспользоваться до 100 тысяч европейцев в возрасте до 31 года – вдвое больше, чем Лондон ранее предлагал в рамках переговоров с ЕС.

Об этом пишет The Guardian. Эта договоренность стала компромиссом после длительных переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Лондон увеличил квоту во время переговоров

Правительство Великобритании накануне саммита в Брюсселе предварительно согласилось на ежегодную квоту в 100 000 виз для молодых граждан Евросоюза в рамках нового соглашения о "перезагрузке" отношений после Brexit

Ранее Великобритания настаивала на значительно меньшем лимите участников программы – от 50 до 80 тысяч человек в год. Однако в четверг, 19 ноября, британская сторона согласилась повысить лимит до 100 тысяч граждан ЕС ежегодно.

Брюссель сначала требовал вообще не ограничивать количество участников, но пошел на уступки, согласившись на эту квоту.

Также стороны договорились увеличить предельный возраст участников программы с 30 до 31 года.

Суть программы

Схема предусматривает взаимные возможности: молодые европейцы смогут временно жить, работать или учиться в Великобритании, а молодые британцы получат аналогичные права в странах Европейского союза.

Количество молодых граждан Великобритании, которые смогут воспользоваться программой для поездок в Евросоюз, должно быть таким же или большим. В то же время некоторые страны, в частности Германия, готовы ежегодно принимать неограниченное количество британских участников.

Почему Лондон пошел на компромисс

Британское правительство рассматривает соглашение о молодежной мобильности как ключевое условие для заключения более широкого экономического пакета и пакета в сфере безопасности с ЕС.

В этот пакет входят упрощение торговли продуктами питания (что должно снизить расходы бизнеса и потребителей), сотрудничество в сфере торговли выбросами углерода, а также совместный план действий по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

В то же время правительство Британии параллельно ужесточает общие иммиграционные правила для других категорий мигрантов, в частности увеличивая базовый срок ожидания разрешения на постоянное проживание с 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Энди Бернем заявил, что в конце этого года представит варианты углубления отношений Великобритании с Евросоюзом. Он также сказал, что Brexit "принес больше вреда, чем пользы". По словам Бернема, Великобритания должна определиться со своими долгосрочными отношениями с ЕС, который остается ее крупнейшим рынком. Он также заявил, что страна "потеряла часть контроля" над экономикой и миграцией после выхода из Евросоюза.