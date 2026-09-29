«Брексит принес больше вреда, чем пользы»: премьер-министр Великобритании разрабатывает варианты углубления отношений с ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что в конце этого года представит варианты углубления отношений страны с Европейским союзом. Во время конференции Лейбористской партии в Ливерпуле во вторник он также сказал, что Brexit "принес больше вреда, чем пользы".

Об этом сообщает агентство dpa-international. По словам Бернема, Великобритания должна определиться со своими долгосрочными отношениями с ЕС, который остается её крупнейшим рынком. Он также заявил, что страна "потеряла часть контроля" над экономикой и миграцией после выхода из Евросоюза.

Новый формат

Бернем допустил пересмотр подхода к отношениям с ЕС, который предусматривался предвыборной программой Лейбористской партии 2024 года. Речь идет, в частности, об определённых тогда ограничениях относительно возвращения в таможенный союз или единый рынок ЕС.

"Я не могу сказать вам, что нынешняя ситуация достаточно хороша. Брексит принес больше вреда, чем пользы", — заявил премьер.

Он добавил, что во время саммита Великобритании и ЕС хочет представить стране различные варианты будущих отношений с европейскими партнерами. После этого, по его словам, правительство попытается найти консенсус по одному из подходов.

Экономика и миграция

Отдельно Бернем раскритиковал последствия Brexit для экономики и контроля над миграцией. Он отметил, что десятилетия низкого экономического роста ослабили позиции Великобритании, а сотрудничество с европейскими партнерами в сфере миграции стало менее эффективным.

"Brexit не дал нам контроля. Мы утратили часть контроля, которым обладали над нашей экономикой, поскольку десятилетия низкого роста поставили нас в более слабое положение. И мы утратили часть контроля над иммиграцией", — сказал он.

Премьер также заявил, что министр внутренних дел Шабана Махмуд работает над восстановлением контроля над миграционной системой. В то же время он подчеркнул, что изменения происходят с благодарностью к людям, которые приехали в страну и вносят вклад в её развитие.

Саммит Великобритании и ЕС, запланированный на июль, перенесли после отставки предшественника Бернема Кира Стармера. Новую дату встречи пока не определили.

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