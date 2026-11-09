Брата Орбана задержали по подозрению в незаконной переправке людей через границу. Все подробности дела

Младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Арона Орбана – задержали по подозрению в незаконной переправке людей через границу. В деле также фигурируют его деловые партнеры, а правоохранители провели масштабную операцию в Будапеште и пригородах.

Об этом сообщает венгерское издание Telex. В то же время действующий премьер Петер Мадьяр заявил в соцсети Х, что Виктор Орбан подтвердил задержание своего младшего брата. Сам бывший премьер-министр назвал происходящее политической расправой и заявил, что его брат – лишь инструмент давления на него.

Правоохранители провели операцию в Будапеште и пригородах

По информации Telex, в понедельник, 9 ноября, сотрудники Центра по борьбе с терроризмом Венгрии (TEK) прибыли в недвижимость в Фотлигете, связанную с компанией Арона Орбана. Руководитель Национального управления по возврату и защите имущества (NVVH) Анна Унгер не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. В то же время она сообщила, что ведомство утром провело новые следственные действия по делу, которое касается брата бывшего премьера.

Национальное следственное бюро Венгрии (NNI) сообщило, что его следователи совместно с сотрудниками NVVH проводили процессуальные действия в рамках двух уголовных производств. Операция проходила в Будапеште и двух населенных пунктах округа Пешт. Правоохранители задержали нескольких человек, а в жилищах фигурантов проводили обыски.

Позже NVVH сообщило венгерскому информационному агентству MTI, что несколько человек задержали в рамках дела о незаконной переправке людей через границу. Имена задержанных и их возможную связь с Ароном Орбаном официально не раскрывали.

Виктор Орбан заявил о политической расправе

На сообщения о задержании отреагировал сам Виктор Орбан. В посте на Facebook он заявил, что в Венгрии якобы происходит не привлечение к ответственности, а политическая расправа. По его словам, действия правоохранителей – это способ отвлечь внимание от скандала со спецслужбами, а настоящая цель якобы он сам, тогда как его младший брат – лишь инструмент.

"Цель – я, мой младший брат – лишь средство", – написал бывший премьер-министр.

Он также обвинил власти в намерении устранить политических оппонентов и построить однопартийную систему.

Пост Виктора Орбана в Facebook. Источник: Скриншот

После этого Петер Мадяр заявил в соцсети X, что Виктор Орбан подтвердил задержание своего младшего брата Арона. Он также раскритиковал реакцию бывшего главы правительства, обвинив его в попытке выставить себя жертвой политического преследования.

"Что посеешь, то и пожнешь…", – написал Мадяр.

Пост Петера Мадяра в X. Источник: Скриншот

Что известно о деле Арона Орбана

Расследование деятельности Арона Орбана и его деловых партнеров издание Telex начало после появления аудиозаписи, на которой брат тогдашнего премьер-министра обсуждал визовые вопросы с Давидом Хеем – человеком из окружения Виктора Орбана, работавшим в кабинете премьер-министра. Запись свидетельствовала о заинтересованности Арона Орбана и его партнеров в оформлении виз для иностранцев, однако часть заявок венгерские власти блокировали.

Журналисты установили деловых партнеров Арона Орбана и выяснили, что между ними и людьми, требовавшими вернуть деньги, уплаченные за оформление документов, возникали конфликты. Один из мужчин подал заявление в правоохранительные органы и передал следователям доказательства, в частности внутреннюю переписку и аудиозаписи. Однако позже заявитель неожиданно умер, а собранные им материалы получили журналисты Telex.

Брат Виктора Орбана Арон Орбан. Источник: X/Magyar Péter

По информации издания, в рамках расследования показания давал вьетнамский переводчик, живший в Будапеште и располагавший информацией о визовых делах. Он был знаком с несколькими фигурантами, в частности с деловыми партнерами Арона Орбана, а также дважды встречался с самим братом бывшего премьера. По данным журналистов, переводчик даже сопровождал его на одних из деловых переговоров в Веспреме.

Сначала дело расследовала Центральная следственная прокуратура Венгрии (KNYF), но позже его передали в NVVH. По данным Telex, один из партнеров Арона Орбана, обозначенный инициалами G.B., недавно вышел из-под стражи. Другой фигурант – М. Янош, известный под прозвищем Macsek, – также оказался на свободе. По информации источников издания, он не дал показаний, изобличающих Арона Орбана.

Следствие может выйти на других участников визового бизнеса

По информации источников Telex, до выборов расследование продвигалось медленно. Собеседники издания утверждали, что некоторые политические деятели якобы не хотели, чтобы следователи проверяли других участников визового бизнеса, имевших влиятельные связи в силовых структурах.

После выборов правоохранители активизировали следственные действия. Источники издания предполагают, что целью могло быть как можно скорее завершить дело, чтобы оно не вывело на других влиятельных лиц.

Как писал OBOZ.UA, в Венгрии начали расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто и его команды из-за использования дорогих частных самолетов для служебных поездок. По результатам проверки, в 2022–2026 годах такие перелеты обходились почти в шесть раз дороже, чем аналогичные поездки регулярными рейсами бизнес-класса.