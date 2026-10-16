Болгария запросила у НАТО "весь спектр" систем для противодействия дронам: что известно

Болгария обратилась к НАТО с просьбой усилить оборону от беспилотников и других воздушных угроз на фоне серии атак на гражданские суда в Чёрном море. София попросила союзников предоставить боевую авиацию, зенитно-ракетные комплексы, системы противодействия дронам и патрульные самолеты, фактически запросив весь доступный спектр соответствующих возможностей.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, сообщает Novinite. По его словам, София пока не знает, какую именно помощь получит от союзников, однако запрос призван не только усилить оборонные возможности страны, но и продемонстрировать присутствие НАТО в регионе.

Болгария просит у НАТО авиацию, ПВО и системы противодействия дронам

Стоянов сообщил, что Болгария направила соответствующие письма и запрос генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

"Мы запросили авиацию, зенитно-ракетные комплексы, системы противодействия беспилотникам и патрульные самолеты. Иными словами, мы запросили весь спектр имеющихся возможностей", — заявил болгарский министр.

По его словам, Болгария стремится не только получить дополнительные средства для защиты своего воздушного пространства и побережья, но и продемонстрировать силу и присутствие союзников на своей территории и в территориальных водах.

В то же время Стоянов отметил, что пока неизвестно, на какие именно запросы Софии НАТО согласится.

"Мы направили письма и обращения генеральному секретарю НАТО и верховному главнокомандующему союзными силами с призывом усилить наши возможности, что подразумевает и размещение дополнительных сил на нашей территории. Мы ожидаем их решения. На данном этапе еще не подтверждено, чем именно и каким образом нас усилят", — сказал болгарский министр.

Причиной стали атаки на гражданские суда

Решение Болгарии обратиться за дополнительной военной помощью принято на фоне серии атак беспилотников на торговые суда в Черном море.

По словам Стоянова, последние инциденты показали необходимость укрепления оборонного потенциала Болгарии. Особое беспокойство вызывают атаки вблизи болгарского и румынского побережья, которые создают дополнительные риски для гражданского судоходства и безопасности стран НАТО в Черноморском регионе.

Болгарское правительство уже обращалось к ЕС и НАТО за технической помощью в расследовании атак на торговые суда в своей исключительной экономической зоне и для усиления наблюдения за воздушным и морским пространством.

Аналогичные потребности есть у Румынии и стран Балтии

Стоянов отметил, что аналогичные потребности есть и у Румынии, и у стран Балтии, которые также сталкиваются с усилением рисков для безопасности на восточном фланге НАТО.

По его словам, европейские союзники уделяют всё больше внимания безопасности Чёрного моря. Для Болгарии это означает необходимость укреплять собственный потенциал и одновременно увеличивать присутствие союзников в регионе.

Министр также подчеркнул, что даже присутствие дополнительных военных сил и средств НАТО не означает, что безопасность Черного моря можно полностью гарантировать.

Как сообщал OBOZ.UA, Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Черном море. Непосредственным поводом для этого решения стала атака на два грузовых судна у болгарского побережья 13 октября. Одно из них — HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау — подверглось удару дрона и затонуло, после чего 11 моряков пропали без вести.