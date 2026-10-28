Блок Нетаньяху вырывается вперед, но есть "нюанс": в Израиле продолжается подсчет голосов после выборов. Все подробности

В Израиле продолжается подсчет голосов на парламентских выборах, которые состоялись в стране 27 октября. После подсчета трети бюллетеней блок, поддерживающий действующего премьер-министра Биньямина Нетаньягу, сохраняет преимущество над блоком, выступающим против него, однако разрыв постепенно сокращается.

Пока блоку Нетаньягу не хватает голосов для получения 61 места в Кнессете, что позволило бы самостоятельно сформировать коалицию, сам премьер уже призвал создать "правое правительство" после объявления результатов голосования. Об этом сообщает The Times of Israel, а OBOZ.UA собрал все подробности подсчета результатов выборов.

В Израиле продолжается подсчет голосов

Чем больший процент бюллетеней подсчитан – тем меньше становится разрыв между блоком партий, поддерживающих Нетаньягу, и политическими силами, выступающими против его политики.

Если по состоянию на 04:05 утра, когда было подсчитано чуть больше четверти бюллетеней, блок Нетаньягу получал 63 места в Кнессете, а оппоненты действующего премьера могли претендовать на 49 мест (еще 8 мест мог получить внеблоковый Объединенный список, состоящий преимущественно из арабских фракций), то уже к 04:51 (при подсчете 32,5% голосов) в Центральной избирательной комиссии сообщили, что сторонники действующего премьера не получают необходимых для формирования коалиции 61 места: они могут претендовать на 59 мандатов (против 46 у оппонентов Нетаньягу).

Данные подсчета голосов на 04:51. Источник: скриншот

К 05:15, когда было подсчитано 35,6% бюллетеней, разрыв сократился еще больше – до 56 и 46 мест в пользу блока, поддерживающего Нетаньягу.

Данные подсчета голосов на 05:15. Источник: скриншот

Экзитполы ж давали провластным партиям большинство из 120 мест в Кнессете.

Нетаньягу призвал создать "правое правительство"

Сам действующий премьер страны сразу после публикации данных экзитполов заявил, что правый блок имеет "решающее большинство", и призвал сформировать правое правительство.

В выступлении перед сторонниками в Иерусалиме в ночь на 28 октября Нетаньягу назвал возглавляемую им партию "Ликуд" крупнейшей в стране и заявил, что Израиль не должен полагаться на партии, возглавляемые арабами.

"Нам нужно сформировать национальное правое правительство", – сказал тогда премьер.

Он раскритиковал политические силы, готовые сотрудничать с арабскими партиями, назвав это "позором". Также Нетаньягу обвинил израильские телеканалы в том, что их прогнозы в пользу оппозиции могли отбить у его сторонников желание голосовать.

Отдельно премьер заявил, что Израиль вместе с президентом США Дональдом Трампом имеет "историческую" возможность устранить иранскую угрозу.

Согласно данным экзитполов, проведенных по заказу израильских телеканалов Kan 11, Channel 12 и Channel 13, партия "Ликуд" может получить 24−25 мест в парламенте. В целом блоку Нетаньягу прогнозируют около 50 мест, тогда как оппозиционному блоку во главе с Гади Айзенкотом – 52−53.

В Израиле для формирования правительства необходима поддержка как минимум 61 депутата из 120. После объявления результатов президент Ицхак Герцог проведет консультации с партиями, которые пройдут в Кнессет, и поручит сформировать правительство политику, которого сочтет наиболее способным собрать коалицию.

Выборы проходят одновременно с судебным разбирательством по делу о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, фигурантом которого является Нетаньягу. Он отрицает свою вину.

Эти выборы стали первыми в Израиле после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников NYT, США и Израиль рассматривают возможность возобновления ударов по Ирану. Среди потенциальных целей – ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктура Ирана, а военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.