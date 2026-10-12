У берегов Джибути перевернулась лодка с мигрантами: погибли 139 человек, в том числе дети

По меньшей мере 139 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки у побережья Джибути (Африка). На борту находились 305 человек, ещё 84 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает euro news. Среди погибших есть дети, а поисково-спасательные операции продолжаются.

Что известно

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября. По информации Международной организации по миграции (МОМ), лодка направлялась из Джибути в Йемен и затонула вблизи населенного пункта Гухере, к северу от города Обок. На борту находились 305 человек.

Число жертв возросло до 139 после того, как спасатели обнаружили ещё 30 тел.

Ранее сообщалось о 109 погибших, среди которых были 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей (девять девочек и шесть мальчиков). Более 80 пассажиров пережили катастрофу. Все спасённые являются гражданами Эфиопии.

Глава миссии МОМ в Джибути Александр Куассак выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также тем, кто до сих пор не имеет известий о своих близких.

Поисковые работы на месте катастрофы продолжаются. Представители Международной организации по миграции совместно с местными властями оказывают помощь людям, которым удалось выжить.

Карта. Источник: Google Maps

Ряд факторов усиливает миграцию

По оценкам МОМ, ежегодно десятки тысяч мигрантов отправляются из стран Африканского Рога через Джибути, чтобы пересечь Баб-эль-Мандебский пролив, добраться до Йемена и стран Персидского залива.

В организации отмечают, что людей толкают на опасный маршрут бедность, нестабильная ситуация в родных странах и все более ощутимые последствия изменения климата. Они решаются на рискованное путешествие даже несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в испанском городе Сеута полиция 4 октября провела операцию "Трамплин". Она заключалась в очистке импровизированного поселения мигрантов на одноимённом пляже, где более двух месяцев в ужасных условиях проживали около 3000 человек.