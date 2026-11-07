У Белого дома задержали мужчину, который слышал голоса, приказывавшие убить Трампа – СМИ

Секретная служба США задержала возле Белого дома подозрительного мужчину. Он находился в автомобиле и имел при себе несколько пистолетов.

Задержанный признался: приехал к Белому дому, чтобы убить президента США Дональда Трампа – так ему велели "голоса в голове". Подробности сообщает информационное агентство АР.

Потенциального "киллера" Трампа привели к Белому дому "голоса в голове"

В АР процитировали заявление Министерства внутренней безопасности США, в котором отметили, что мужчину задержали вечером в четверг, 5 ноября: он сидел в припаркованном неподалеку от Белого дома автомобиле.

Внимание сотрудников Секретной службы мужчина привлек "подозрительным поведением".

"По словам официальных лиц США, подозреваемый – Ронни Йордрbкс Гуанипа Кринос – затем описал голоса в своей голове, которые велели ему приехать в столицу страны и убить президента-республиканца", – говорится в заявлении.

В автомобиле, помимо подозрительного мужчины, обнаружили также несколько пистолетов.

"Вскоре после этого офицеры выяснили, что автомобиль подозреваемого был угнан, а также что у него было три разных вида огнестрельного оружия и десятки патронов. Это последний арест из серии, проведенных Секретной службой и другими правоохранительными органами в отношении лиц, угрожавших жизни Трампа или членов его семьи с момента его возвращения на пост в прошлом году", – пишет АР.

Правоохранители утверждают, что потенциальным киллером оказался нелегальный мигрант из Венесуэлы: он незаконно находится в США с марта 2024 года, когда въехал в США через Техас.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, он находится под стражей Службы маршалов США.

"Благодаря нашим храбрым сотрудникам Секретной службы этого нелегального иностранца с тремя единицами огнестрельного оружия в автомобиле арестовали возле Белого дома, прежде чем он успел кому-либо навредить", – заявил министр внутренней безопасности США Марквейн Муллин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп сравнил войну в Украине с Ираном и анонсировал громкое решение.

Его отдельные детали позже уточнил зять Трампа Кушнер.

Он также анонсировал возобновление на следующей неделе в Абу-Даби трехсторонних переговоров Украины, США и России.