У берегов Румынии затонуло судно, которое мог поразить дрон: есть погибший и пропавшие без вести

В Черном море у румынского города Констанца потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. На борту находились 13 членов экипажа, девятерых удалось спасти, один человек погиб, еще трое пропали без вести.

Инцидент произошел утром 23 октября примерно в 13 морских милях (24 км) к востоку от Констанцы, за пределами территориальных вод Румынии. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Предварительно, судно могло подвергнуться удару беспилотника, после чего на его борту вспыхнул пожар.

Около 10:00 по местному времени Центр морской координации в Констанце получил сообщение о пожаре на борту коммерческого судна. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего к месту происшествия направили спасательные суда.

Судно получило значительные повреждения и перевернулось, возникла непосредственная угроза его затопления. Другое коммерческое судно, находившееся поблизости, помогло поднять из воды десять человек, однако один из спасенных уже был мертв.

Девять членов экипажа позже передали румынскому судну береговой охраны. Спасатели продолжают поиски трех пропавших без вести моряков.

На борту Khoryv находились десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана. Национальность погибшего и пропавших без вести в приведенных сообщениях не уточняется.

К операции привлекли подразделения Министерства внутренних дел Румынии, береговую охрану и Агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM). Для медицинского обеспечения в порту Констанцы подготовили четыре автомобиля скорой помощи SMURD, мобильное реанимационное подразделение, специальный транспорт для пострадавших и мобильный медицинский пункт.

Также для возможной поддержки поисков подготовили вертолет Генерального инспектората авиации МВД Румынии. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости воздушное вмешательство сейчас невозможно.

Инцидент произошел на фоне сообщений о новых атаках на коммерческие суда в Черном море. За последние недели беспилотники поразили 11 судов в регионе, семь из них – вблизи Румынии.

Ранее, примерно десять дней назад, похожий инцидент произошел неподалеку от Сулины: тогда, согласно предварительным сообщениям, беспилотники могли поразить коммерческое судно под флагом Коморских островов.

Бывший министр обороны Румынии Раду Мируце заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море. В свою очередь, генерал в отставке Дорин Тома считает, что атаки на суда могут быть преднамеренными, и подчеркивает необходимость подготовить меры реагирования на подобные угрозы.

Обстоятельства аварии Khoryv и причины пожара требуют дальнейшего выяснения. Информация о возможном поражении судна дроном пока подается как предварительная.

Также в уезде Бузэу в Румынии нашли обломки беспилотника, упавшего в поле недалеко от села Мошешть. Местный житель обнаружил фрагменты аппарата и сообщил о находке экстренным службам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия несет полную ответственность за атаки на гражданские суда в Черном море, в результате которых за последние сутки погибли по меньшей мере восемь человек. Российская агрессия превращает акваторию в опасную зону для судоходства и совершает преступления, убивая моряков торгового флота.