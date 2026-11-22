У берегов Ливии морские дроны атаковали подсанкционное судно, перевозившее российское оружие. Видео

В Средиземном море неподалеку от города Бенгази на севере Ливии 22 ноября атаковали еще один российский корабль. Морские дроны ударили по ролкеру ASCALON, который находится под санкциями из-за перевозки грузов военного назначения.

Как сообщает Anadolu Agency, это коммерческое судно под мальтийским флагом, которое было поражено через несколько часов после взрыва на борту российского "Меркурия", пришвартовавшегося в порту. Напомним: корвет проекта 20380 класса "Стерегущий" "Меркурий" номинально входит в состав Черноморского флота РФ, но сейчас действует с баз Северного флота в Арктике. Военный корабль загорелся и частично затонул.

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Что известно о новой атаке вблизи Ливии

Момент, когда безэкипажный надводный катер врезался в ASCALON, попал на видео. Сообщается, что ролкер вышел из порта Балтийск (Калининградская область РФ) и в момент обстрела находился недалеко от ливийского Бенгази.

Telegram-канал Exilenova+ уточнил, что ASCALON (IMO 9198226) – это российский ролкер, владельцем которого является подсанкционная компания ООО "М Лизинг". Судно находится под санкциями США и отнесено ГУР МО Украины к категории перевозчиков грузов военного назначения.

Добавим, что ролкер – это специализированное грузовое судно, предназначенное для перевозки транспорта и любых грузов на колесной базе.

Пораженное судно идентифицир... Источник: Exilenova+ Развернуть

Ранее ASCALON был частью так называемого Сирийского экспресса, неоднократно фиксировался на территории военно-морской базы Новороссийска, а в 2018 году доставлял из России в Китай ракеты для ЗРК С-400.

Приближение морского дрона. Источник: Скриншот ролика

Взрыв. Источник: Скриншот ролика

15–16 октября 2026 года корабль вместе с двумя другими российскими грузовыми судами загружал военную технику на базе ВМФ РФ в Балтийске. На спутниковых снимках были замечены БМП, БТР, бронеавтомобили MRAP и логистическая техника.

В последний день октября ролкер покинул Балтийск в составе группы российских грузовых судов. В ноябре ASCALON двигался в направлении Средиземного моря.

Бенгази (Ливия) на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как писал OBOZ.UA, 21 ноября в Финском заливе, в нескольких километрах от российской границы, два БПЛА атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград из Санкт-Петербурга. Предварительно, это корабль SPARTA II. Он находится под санкциями США, подчиняется министерству обороны РФ и использовался для перевозки вооружения.